Cine este Alexandru-Razvan Cuc, propunerea PSD pentru Ministerul Transporturilor

Alexandru-Razvan Cuc s-a nascut la 4 decembrie 1983.Este licentiat in integrare economica europeana al Facultatii de Studii Economice ale Integrarii Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti (2006) si licentiat in drept (2012) al Facultatii de Drept si Administratie Publica, Universitatea Hyperion din Bucuresti, conform site-ului www.cdep.ro.In decembrie 2003, a absolvit un curs dedicat dezvoltarii capacitatii antreprenoriale, organizat de Universitatea Romano-Americana, iar in mai 2006 a absolvit un curs de psihologia relatiilor umane, organizat de aceeasi universitate. A fost bursier in Marea Britanie al programului Leonardo Da Vinci (ianuarie-aprilie 2006) . A urmat un curs privind stabilirea profilelor de piata organizat de ITC Geneva (iunie-iulie 2008) . A absolvit, in 2008, programul de Master in Integrare Economica Europeana al Universitatii Romano-Americane.A fost expert in cadrul Ministerului Economiei si Comertului (august 2006 - mai 2007); expert in cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert si Mediul de Afaceri (mai 2007 - martie 2010); administrator al S.C. Pan D'Or Aliment SRL, Giurgiu (mai 2010 - iunie 2012) . A fost director general adjunct al S.C. Adminstratia Zonei Libere S.A., Giurgiu (ianuarie - iunie 2013) si apoi director general al aceleiasi societati (iunie 2013-octombrie 2016).A fost consilier judetean in Consiliul Judetean Giurgiu (iunie 2012 - octombrie 2015), secretar de stat in Ministerul Transporturilor, responsabil de sectorul aviatiei si sectorul rutier (noiembrie 2015-30 mai 2016), consilier la cabinetul presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu (29 iunie 2016 - 3 august 2016) si administrator public al judetului Giurgiu, in cadrul Consiliului Judetean Giurgiu (4 august 2016-20 decembrie 2016).A detinut functia de prim-vicepresedinte al Partidului Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) (2012) si a candidat din partea PP-DD la alegerile parlamentare din 2012 pentru Camera Deputatilor, potrivit site-ului alegeriparlamentare2016.ro.In cadrul alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, a fost ales deputat din partea Partidului Social Democrat in circumscriptia electorala nr. 19 Giurgiu. Este membru al Comisiei pentru transporturi si infrastructura a Camerei Deputatilor.