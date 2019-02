Cine este Daniel Suciu, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii

Vasile-Daniel Suciu s-a nascut la 7 noiembrie 1980, in Bistrita, potrivit http://www.cdep.ro/.A absolvit: Scoala Generala nr. 1 din Bistrita (1995); Colegiul National "Andrei Muresanu", sectia Bilingv Romana-Franceza (1999); Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, sectia Stiinte Politice (2003) . In 2011, a obtinut un master in management politic din partea Scolii de Studii Academice Post Universitare "Ovidiu Sincai" din Bucuresti.In perioada februarie 2004 - ianuarie 2007, a lucrat ca jurnalist, fiind seful departamentului politic al cotidianului Mesagerul de Bistrita-Nasaud. Intre septembrie 2006 si ianuarie 2007, a fost corespondent la Evenimentul Zilei. In intervalul ianuarie - septembrie 2007 a fost Director la Cancelaria Prefectului, in cadrul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud. A fost consilier parlamentar intre septembrie 2007 si iunie 2012.In 2009, a devenit purtator de cuvant al PSD Bistrita-Nasaud, iar in iunie 2010 a devenit vicepresedinte al PSD Bistrita-Nasaud si presedintele TSD Bistrita-Nasaud, noteaza http://www.cdep.ro.In iunie 2008 a obtinut functia de consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.In legislatura 2012-2016, a fost ales deputat PSD de Bistrita-Nasaud. A fost secretar al Grupului Parlamentar al PSD. Din februarie 2014, a fost secretar al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic. Pana in februarie 2014, fusese membru in Comisia pentru munca si protectie sociala.In 2016, a fost reales deputat de Bistrita-Nasaud. Din februarie 2018, este lider al Grupului parlamentar al PSD. Pana in martie 2017, a facut parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.Este membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic. Membru supleant al Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est si presedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Argentina. ...citeste mai departe despre " Cine este Daniel Suciu, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii " pe Ziare.com