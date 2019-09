Cine este Dumitru-Daniel Chirila, propus de Dancila ministru la MAI: Pensionar de la 39 de ani, cu 7.500 lei pe luna

Dumitru-Daniel Chirila s-a nascut la 20 august 1978. A urmat cursurile Liceului Teoretic "Traian" din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, profil matematica-fizica (1992-1996) . A urmat Scoala de Agenti de politie "Vasile Lascar", Campina (1996-1997).Este licentiat in stiinte juridice al Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu" din cadrul Universitatii Craiova (1998-2002), potrivit CV-ului sau publicat pe site-ul MAI, citat de Agerpres.Are un master obtinut in cadrul Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu", Universitatea Craiova, specializare "Drept Privat" (2007-2009); un alt master obtinut in cadrul Facultatii de Drept si Administratie Publica, Universitatea Hyperion Bucuresti, specializarea "Drept International si Legislatie Europeana" (2009-2010) si inca unul in cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii Europene, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, specializare "Relatii Internationale. Sisteme de Securitate" (2009-2011).De asemenea, este absolvent al Colegiului National de Informatii - Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" din cadrul Serviciului Roman de Informatii (2015).Ofiter operativ la Sectorul Riscuri si Amenintari in domeniul Criminalitatii Organizate din cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (1 ianuarie 2006-1 iunie 2010) . A fost ofiter operativ pentru mai multi ani la IPJ Mehedinti. A detinut functia de sef la Biroul de Combaterea Macrocriminalitatii Economico-Financiare, Spalarii Banilor si a Infractiunilor din Piata de Capital din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) (15 iulie 2012-31 decembrie 2014).A fost consilier cu atributii specifice in cadrul Compartimentului pentru Aparare al Departamentului Securitatii Nationale din cadrul Administratiei Prezidentiale (1 ianuarie 2015-19 martie 2017) . Din 20 martie 2017, este ofiter in rezerva, se mai mentioneaza in CV-ul sau.De asemenea, a fost consilier personal al presedintelui S&T Romania (1 mai 2017-31 decembrie 2017) si director general in cadrul companiei Quality Business Solution (1 ianuarie 2018-30 iulie 2019).Potrivit Newsweek.ro, Chirila s-a pensionat la 20 martie 2017, la doar 39 de ani. In 2018, a primit circa 7 ...citeste mai departe despre " Cine este Dumitru-Daniel Chirila, propus de Dancila ministru la MAI: Pensionar de la 39 de ani, cu 7.500 lei pe luna " pe Ziare.com