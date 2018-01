Cine este Ioan Denes, propunerea PSD pentru Ministerul Apelor si Padurilor: Electrician, profesor si senator

Denes a lucrat ca electrician la CFR pe timpul facultatii, apoi a fost profesor la un centru de plasament si a condus doua societati comerciale inainte de a ajunge in Parlament, in 2012.Activitatea sa politica a inceput in anul 2000, cand a fost consilier local in Beclean, ulterior devenind si consilier judetean in Bistrita Nasaud. In urma cu un an, el spunea ca nu este de acord cu legea parteneriatului civil, declaratiile lui starnind controverse. El afirma ca "nu are nicio problema" cu persoanele de acelasi sex care "se manifesta in locuinta, in intimitate", insa nu este de acord ca ele sa se tina de mana pe strada.Iata componenta guvernului Dancila, dupa votul in PSD si ALDE: 4 vicepremieri, 3 ministri cu probleme penaleIoan Denes, propunerea PSD pentru Ministerul Apelor si Padurilor, s-a nascut pe data de 13 aprilie 1968 in localitatea Spermezeu din judetul Bistrita -Nasaud. Dupa ce a absolvit Scoala Generala Grigore Silasi din Beclean, a urmat cursurile Liceului Industrial Beclean, sectia electrotehnica, intre 1982-1986. In 1988 este admis la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, iar timp de patru ani s-a specializat in tehnologia constructiilor de masini - subinginer mecanic. In 1996 si-a dat definitivatul ca profesor de specialitate.Ioan Denes s-a angajat in 1988 la Caile Ferate Romane, in judetul Cluj, unde a lucrat pana in 1993 ca electrician. Intre 1993-1997a fost profesor la centrul de plasament din Beclean, iar din 1997, timp ce 10 ani, a fost director comercial la SC Profing SRL Beclean. Din 2007 a devenit director comercial al SC Termotec SRL Dej, functie pe care a ocupat-o pana in decembrie 2012, cand a devenit parlamentar.Ioan Denes se afla la cel de-al doilea mandat de senator al judetului Bistrita Nasaud.Activitatea sa politica a inceput in anul 2000, cand a devenit consilier local in Beclean. Dupa un mandat de patru ani, intre 2004-2006 a fost consilier judetean la Consiliul Judetean Bistrita - Nasaud. Nu si-a dus mandatul la capat deoarece intre 2007-2008 a redevenit consilier local in Beclean. Intre 2008-2012 a fost consilier judetean.Dupa ce a devenit senator, Denes a fost, pe rand, secretar al grupului parlamentar PSD din Senat, secretar al Comisiei pentru administratia publica si organizarea teritoriului din Senat si presedinte al C ...citeste mai departe despre " Cine este Ioan Denes, propunerea PSD pentru Ministerul Apelor si Padurilor: Electrician, profesor si senator " pe Ziare.com