Cine il inlocuieste pe Andrusca la Economie: Niculae Badalau, din contestatar al lui Dragnea a ajuns ministru

Badalau a fost unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, alaturi de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Marian Neacsu, insa intre timp s-a repliat, reintrand in gratiile liderului PSD.Recent, Badalau a fost audiat la DNA in calitate de martor intr-un dosar despre care nu a vrut sa dea detalii.Urmeaza ca propunerile adoptate prin vot, azi, de PSD sa fie trimise la Palatul Cotroceni si noii ministri sa depuna juramantul.Vezi ce remanieri s-au facut si ce alte decizii a mai adoptat CEX al PSD.Citeste mai multe despre: Cei 8 ministri schimbati in Guvernul Dancila: Olguta Vasilescu, mutata la Transporturi. Stanescu e inlocuit cu Ilan Laufer.Niculae Badalau s-a nascut la 8 decembrie 1960, in comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu, potrivit www.cdep.ro.Este absolvent al Facultatii de Imbunatatiri Funciare (1981-1985) si al Institutului Agronomic "Nicolae Balcescu" - Inginerie si Management Agroturistic (1997-2002) si este licentiat in Drept la Universitatea Bioterra (2004-2008), conform www.senat.ro.De asemenea, a obtinut un master in Conducerea securitatii si apararii nationale, la Colegiul National de Aparare (2004-2005), unul in Management public, la Academia de Studii Economice Bucuresti (2005-2006) si un altul in Guvernare moderna si dezvoltare locala, la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti (2005-2006) . Totodata, din 2013 detine un titlu de Doctor in Stiinte Economice / Domeniul Management.A fost sef punct lucru Santierul I.F. Bolintin Vale (1984-1985), sef lot Santierul I.F. Gradinari (1985-1987), diriginte Santierul ICAPPA Giurgiu (1987-1991), administrator unic al SC NBG - SRL Bolintin Vale (1991-2000), potrivit CV-ului postat pe site-ul Camerei Deputatilor. De asemenea, a fost manager al SC NBG-SRL (2010-2012), se arata si pe site-ul Senatului.Membru al PSD, si-a inceput activitatea politica in anul 1991 in organizatia PSD din localitatea Bolintin Vale, judetul Giurgiu, unde a detinut functia de presedinte pana in anul 2001, cand a devenit vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD; in 2004 a devenit presedinte al organizatiei judetene Giurgiu a PSD. In decembrie 2016, a fost ales presedinte executiv al PSD, in cadrul Comitetului Executiv al formatiunii, functie pe care a detinut-o pan