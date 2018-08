Giuliani a fost platit sa semneze scrisoarea de avocatul care i-a aparat pe Popoviciu, Steinmetz si Adamescu

"Ei mi-au platit onorariul", a confirmat pentru Politico Rudolf Giuliani, referindu-se la reprezentantii Freeh Group, detinut de Louis Freeh.De altfel, in urma cu o saptamana, Louis Freeh propunea, intr-un interviu acordat pentru Forbes si citat de Mediafax, aceleasi masuri pentru Romania, printre care amnistia si gratierea, suspect de similare cu propunerile facute ulterior de Rudolf Giuliani.Citeste mai multe despre:Giuliani i-a scris lui Iohannis ca protocoalele submineaza statul de drept si e nevoie de amnistie. George Maior acuza un lobby al celor cu probleme cu legeaPolitico: Giuliani recunoaste ca a fost platit pentru scrisoarea trimisa lui IohannisLouis Freeh a fost avocatul omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare si fugit din Romania.Citeste si: Avocatii scumpi nu l-au ajutat pe Puiu Popoviciu. Inalta Curte a motivat de ce nu i-a revizuit sentinta de 7 ani.Acelasi Louis Freeh a fost si avocatul lui Beny Steinmetz in dosarul retrocedarilor ilegale din Baneasa si Snagov, conform TVR. Steinmetz a fost suspectat ca s-ar fi aflat in spatele operatiunii Black Cube de hartuire si spionare a fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi.Potrivit jurnalistilor de la Romania Curata, un alt avocat al lui Steinmetz a fost lobbyst-ul american Elliott Broidy, cel care i-a aranjat vizita lui Liviu Dragnea in SUA.Citeste si: Presa din SUA scrie ca Dragnea s-a dus la investirea lui Trump pentru a-i facilita unui milionar american afaceri cu statul roman.Nu in ultimul rand, Louis Freeh este, conform Adevarul, avocatul altui fugar celebru, Alexander Adamescu, pe numele caruia instanta suprema a emis inca din mai 2016 un mandat de arestare preventiva in lipsa.In varsta de 68 de ani, fostul director al FBI in perioada 1993-2001 este acum consultant judiciar independent. Nici el si nici Rudolf Giuliani nu mai ocupa vreo functie oficiala, si cu toate acestea Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, doi dintre contestatarii vehementi ai implicarii americane in Romania, s-au agatat de pozitiile exprimate de ei si au sustinut ca trebuie sa li se dea curs de indata.Citeste si: Folosindu-se de scrisoarea trimisa de Giuliani, Dragnea anunta ca vor fi luate masuri ca ...citeste mai departe despre " Giuliani a fost platit sa semneze scrisoarea de avocatul care i-a aparat pe Popoviciu, Steinmetz si Adamescu " pe Ziare.com