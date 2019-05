Cine sunt europarlamentarii pe care Romania ii trimite la Bruxelles, ca urmare a votului de duminica

Astfel, PNL ar urma sa aiba 10 eurodeputati, PSD si Alianta 2020 USR-PLUS cate 8 fiecare, iar UDMR, Pro Romania si PMP cate doi.ALDE nu a trecut pragul de 5% prevazut de lege, prin urmare voturile primite se vor redistribui la partidele castigatoare.Vezi cele mai noi rezultate oficiale partiale BEC: USR-PLUS trece de 21%, PNL si PSD mai scad. La referendum, un DA covarsitor.Pe de alta parte, unii dintre eurodeputatii alesi duminica au anuntat ca intentioneaza sa se retraga si sa nu mearga in PE, locurile lor urmand sa fie luate de cei care se afla in continuarea listelor fiecarui partid in parte. Este cazul lui Dacian Ciolos , dar e posibil sa fie si al lui Victor Ponta , de exemplu, care ar putea trimite in locul lor la Bruxelles pe Vlad Gheorghe (consultant) si Mihai Tudose (deputat si fost premier).Pana la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania are dreptul la 32 de locuri in Parlamentul European, iar dupa Brexit la inca unul.PNL - 10 mandateIoan-Rares Bogdan (jurnalist)Mircea-Gheorghe Hava (primar la Alba Iulia)Siegfried Vasile Muresan (europarlamentar)Vasile Blaga (pensionar)Adina-Ioana Valean (europarlamentar)Daniel Buda (europarlamentar)Dan-Stefan Motreanu (antreprenor)Gheorghe Falca (primar la Arad)Cristian-Silviu Busoi (europarlamentar)Marian-Jean Marinescu (europarlamentar)PSD - 8 mandateRovana Plumb (ministru)Carmen-Gabriela Avram (realizator TV)Iulian-Claudiu Manda (senator)Cristian-Vasile Terhes (preot)Dan Nica (europarlamentar) Maria Grapini (europarlamentar)Tudor Ciuhodaru (deputat, medic la urgente)Adrian-Dragos Benea (senator)Alianta 2020 USR-PLUS - 8 mandateDacian Julien Ciolos (presedinte PLUS)Cristian Ghinea (deputat)Dragos-Nicolae Pislaru (consultant)Clotilde-Marie-Brigitte Armand (director dezvoltare pentru Europa)Ioan-Dragos Tudorache (functionar european in CE)Nicolae-Bogdanel Stefanut (functionar european)Vlad-Marius Botos (director productie)Ramona-Victoria Strugariu (coordonator regional PLUS)PMP - 2 mandate Traian Basescu (senator)Eugen Tomac (deputat)UDMR - 2 mandateIuliu Wikler (europarlamentar)Lorant-Gyorgy Vincze (asistent parlamentar) ...citeste mai departe despre " Cine sunt europarlamentarii pe care Romania ii trimite la Bruxelles, ca urmare a votului de duminica " pe Ziare.com