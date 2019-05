Ciolos: Am avut discutii cu En Marche si Ciudadanos pentru constituirea unui nou grup politic in Parlamentul European

"Am vazut in aceste zile, in media, discutii legate de organizarea, in viitorul Parlament European, a grupurilor politice si vreau sa confirm faptul ca am avut negocieri deja, de doua luni de zile, cu partide politice la nivel european, din state membre ale UE, interesate de constituirea unui grup politic nou in PE.Ca presedinte al PLUS si cap de lista pentru alianta, am avut discutii cu presedintele En Marche si cu capul de lista pentru alegerile europarlamentare En Marche", a spus Ciolos, luni, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia.Acesta a adaugat ca, in urma cu cateva saptamani, a avut o discutie in acest sens in Spania, la Madrid, si cu conducerea partidului Ciudadanos."Sunt cele doua mari partide (La Republique en Marche si Ciudadanos - n.red.) care au si ele aceasta intentie de a contribui la coagularea unui grup politic nou, de centru-dreapta, in Parlamentul European. Discutiile sunt avansate in aceasta directie. Pentru noi e clar ca acesta este obiectivul politic pe care-l avem in Parlamentul European", a spus Dacian Ciolos.Liderul PLUS a adaugat ca s-a "bucurat" sa vada ca si USR a luat duminica o decizie in acest sens, respectiv de a fi parte a acestui grup politic nou care se va constitui. "Deci acum putem si la nivelul aliantei sa avem aceste discutii si sa le finalizam cu partidele politice din statele membre care merg in aceasta directie, dar, cum v-am spus, cele doua partide mari, En Marche, din Franta, si Ciudadanos, din Spania, au deja contact cu noi.Am avut discutii in mai multe randuri cu ei, suntem in discutii avansate si acum, impreuna cu colegii de la USR, vom putea sa finalizam aceste negocieri si dupa alegerile europarlamentare sa stim foarte clar care va fi pozitia noastra si in Parlamentul European si sa negociem si acolo posibilitatea de a pune in aplicare acest program electoral pe care il avem", a relatat Ciolos.Alaturi de alti candidati la europarlamentare de pe lista Aliantei 2020 USR PLUS, Dacian Ciolos s-a aflat luni in judetul Alba, prilej cu care a sustinut ca, "cu cat mai multi vor iesi la vot", cu atat rezultatul pe care il va obtine Alianta "va fi mai bun".In ceea ce priveste drumul pe care il vor parcurge dupa 26 mai cele doua partide, Ciol ...citeste mai departe despre " Ciolos: Am avut discutii cu En Marche si Ciudadanos pentru constituirea unui nou grup politic in Parlamentul European " pe Ziare.com