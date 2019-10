"Trebuie sa o spunem foarte clar: ne aflam intr-un moment dificil in ceea ce priveste desemnarea comisarului nostru european. Dupa telenovela cu banii imprumutati si cu apartamentele Rovanei Plumb, riscam sa distrugem totul. (...) In cazul in care Dancila si PSD vor continua sa se joace de-a nominalizarea, in cazul in care vor crede si pe viitor ca postul de comisar european poate fi tranzactionat ca la taraba in interiorul PSD, Romania risca sa piarda portofoliul Transporturi", sustine Ciolos.El spune ca mai explica o data, "poate intelege si Viorica Dancila":Conform lui Dacian Ciolos, Romania a primit un portofoliu foarte important in Comisia Europeana, cel al Transporturilor."L-a primit Romania, nu Guvernul PSD, nu doamna Dancila pe persoana fizica. Repartizarea acestui portofoliu n-a fost o intamplare si nici un cadou pentru un guvern care s-a situat mereu pe pozitii antieuropene. Un rol important l-a avut votul romanilor de la alegerile europarlamentare din 26 mai, cand au trimis la Bruxelles multi oameni competenti, oameni care cred in valorile Uniunii Europene", argumenteaza Dacian Ciolos.Liderul PLUS atrage atentia ca portofoliul Transporturilor poate fi pastrat doar propunand un om competent si integru."Si, daca tot a spus Viorica Dancila ca am relatii si influenta ca lider al unui grup politic important din Parlamentul European, atrag atentia in modul cel mai serios ca noi, romanii, putem pastra portofoliul Transporturilor din Comisia Europeana numai daca vom face o nominalizare rezonabila.Daca vom propune un om competent, dedicat valorilor europene si integru. Conditii pe care i le-am spus inca de la inceput Vioricai Dancila si de care nu a tinut cont.", precizeaza europarlamentarul.Vezi si PSD face CEx sa gaseasca un comisar acceptat de Bruxelles. Ce a vorbit Dancila cu sefa CE si ce nume sunt in cursa ...citeste mai departe despre " Ciolos avertizeaza ca Romania risca sa piarda portofoliul Transporturi " pe Ziare.com