Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii. PSD-ALDE a esuat!

"Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara de un an incoace si care acum sunt asteptati sa gandeasca solutii. Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii", a scris Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook PSD si-a dat jos al doilea premier intr-un an. Tudose si-a dat demisia, Dragnea paseaza mingea la Cotroceni - Vezi filmul unei noi zile ce va ramane, deloc pozitiv, in istoria politicii romanestiFostul premier a adaugat ca PSD-ALDE nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea si ca vor duce tara de rapa."Un an si unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliti in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambitii politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-si decapiteze doua guverne intr-un an. Pe langa populism si incompetenta, guvernarea PSD-ALDE adauga un ingredient periculos pentru tara: instabilitate politica", a scris fostul premier.Social-democratii isi schimba al doilea premier intr-un an. Decizia a fost luata in sedinta Comitetului Executiv (CEx) convocat pentru a fi transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca l-a mintit.La inceputul zilei batalia parea stransa, liderii PSD impartindu-se relativ egal in cele doua tabere. Dupa 5 ore de discutii, din care nu a rasuflat mare lucru catre presa, avand in vedere ca social-democratii au avut interzis sa intre cu telefoanele in sala, se pare insa ca Dragnea i-a convins si de aceasta data pe colegii sai sa-si dea jos propriul guvern, a doua oara intr-un an!Social-democratii au votat sa ii retraga sprijinul lui Tudose, iar aceasta si-a semnat demisia, impreuna cu vicepremierul Marcel Ciolacu, imediat dupa CEx. Demisia va fi trimisa lui Klaus Iohannis, insa exista voci care sustin ca presedintele ar putea sa nu o accepte. De altfel acesta a ras cand ministrul Cu