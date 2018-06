Ciolos: Divizarea, ura, agresivitatea pot aduce voturi pentru PSD, dar ne vor distruge ca popor

"Democratia ar trebui sa fie despre bun-simt, educatie si multa munca. Despre oameni responsabili, cinstiti si buni profesionisti capabili sa conduca tara. Despre decenta ca parte din normalitate. Doamna Firea a spus in discursul domniei sale ca: 'Votul romanilor este sfant'. 6.288.769 au fost voturile pentru Presedinte.PSD-ul lui Ponta, Tudose, Grindeanu, Dragnea, Firea si multi altii au primit 3.204.864 de voturi. PSD/ALDE au castigat alegerile folosind instrumentele democratiei si indiferenta unora dintre noi. Acum ne spun ca nu au destula putere pentru ca nu au toata puterea. Asta nu se cheama democratie, ci totalitarism", a scris Ciolos, luni, pe pagina sa de Facebook Vezi si Ciolos, despre mitingul PSD-ALDE: Loialitatea oamenilor nu se castiga asmutindu-i impotriva semenilorTotodata, el reaminteste faptul ca in urma cu mai mult de un an "cateva sute de mii de oameni au iesit in strada pentru ca un om speriat de justitie a cerut 'guvernului lui' sa adopte o ordonanta de urgenta ca sa scape de o eventuala condamnare"."Acum, acelasi om repune pe tapet aceasta idee si aduce cu o cheltuiala enorma sute de mii de oameni in Piata Victoriei pe care ii incita intr-un mod dezgustator si iresponsabil. Traim o perioada-cheie pentru democratia din Romania. Divizarea, ura, agresivitatea pot aduce voturi pentru PSD, dar ne vor distruge ca popor pe termen lung. Romania suntem si trebuie sa ramanem noi. Toti. Si cei care muncesc pe camp si cei din multinationale si cei din cartierele foarte sarace ale oraselor mari. Si cei de la mitingul PSD si cei din #rezist.Iar noi trebuie sa vorbim mult mai mult unii cu altii, si nu unii impotriva celorlalti. Trebuie sa incetam sa lasam 'televizorul' sa ne traduca gandurile si vorbele. Trebuie sa reinvatam sa fim #impreuna', a mai scris fostul premier.Citeste si:Dragnea anunta ca mai face "un miting urias": NATO si UE au finantat partial statul paralel. Foarte multi procurori risca sa plateasca greuVictor Ponta, mesaj pentru participantii la mitingul PSDMitingul PSD in presa internationala: Absurdul romanesc - partidul la putere protesteaza in fata propriului GuvernOrban despre mitingul PSD: o actiune profund nedemocratica de intimidare a oam ...citeste mai departe despre " Ciolos: Divizarea, ura, agresivitatea pot aduce voturi pentru PSD, dar ne vor distruge ca popor " pe Ziare.com