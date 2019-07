"Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat cateva teme false despre mine si europarlamentarii Aliantei 2020 USR PLUS. Am ales sa nu raspund la fabulatii reciclate inainte sau in timpul campaniei electorale. Observ insa ca, in loc sa incepem sa lucram impreuna pentru Romania, unii europarlamentari par sa fi venit la Bruxelles ca sa aiba motiv de harta acasa.Eu unul nu voi cadea in aceasta capcana, in care dezbateri democratice si consistente din Parlamentul European sunt tavalite in discutii fara noima in tara. Nu asta asteapta cei care ne-au votat pe 26 mai.I-am spus si presedintelui Traian Basescu azi, cand ne-am intalnit in avion: daca vrea sa discutam despre cum putem fi mai puternici in Parlamentul European, in beneficiul Romaniei, putem face asta direct si nu prin talk-show-uri cu informatii eronate.Romania are nevoie de politicieni responsabili care sa le apere interesele cu toata forta si la Bruxelles si la Bucuresti, iar pentru mine aceasta este directia. Apelul meu este sa lucram impreuna, europarlamentarii romani, pe subiectele strategice pentru tara", a transmis Dacian Ciolos pe Facebook V.D. ...citeste mai departe despre " Ciolos face un apel la europarlamentarii romani: Sa lucram impreuna pe subiectele strategice pentru tara " pe Ziare.com