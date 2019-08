Ciolos: Guvernarea noastra va fi diferita pentru ca ne vom baza pe oameni cinstiti. Vom prezenta, in perioada urmatoare, programul de guvernare

"Dan Barna este un om care nu a fost contaminat de regimul comunist, care si-a desavarsit cea mai mare parte si cea mai importanta parte a formarii profesionale in libertate, in deschidere fata de lume, in normalitate si toate lucrurile acestea le gasim in caracterul lui Dan Barna si de toate lucrurile acestea Romania are nevoie. (...) Dar Dan este si expresia reinnoirii societatii de astazi. Pentru ca Dan vine din mediul acesta normal, un om care si-a castigat traiul cu munca cinstita, care a crezut in competentele lui si le-a desavarsit, le-a pus in aplicare, a lucrat pentru o Romanie moderna, a lucrat pentru o Romanie europeana si a crezut in acest proiect", a afirmat Dacian Ciolos, la mitingul USR-PLUS de la Constanta.Ciolos a spus ca acest lucru se intampla si in societate acum, oamenii cauta ceea ce este firesc si au nevoie de un presedinte care sa incarneze aceste caracteristici pe care ei le asteapta."Dan este expresia de innoire a Romaniei, este si proiectul pe care noi il purtam, cei opt europarlamentari ai Aliantei USR-PLUS, este proiectul pe care il purtam si la nivel european", a adaugat el.El a spus ca Europa are nevoie de o Romanie care crede in ea insasi."Presedintele Romaniei trebuie sa fie un presedinte al tuturor cetatenilor romani, trebuie sa fie un presedinte si al celor varstnici, precum al celor tineri, si al celor saraci, care traiesc in saracie pentru ca au fost adusi acolo si nu li s-au oferit oportunitati, dar si al antreprenorilor care vor sa faca mai mult pentru tara lor si nu doar pentru businessul lor, si al bugetarilor, dar si al celor care lucreaza in sistemul privat, si al cetatenilor de origine romana de limba romana, dar si al celor maghiari, al celor germani, al sarbilor, al romilor, al lipovenilor, al turcilor, tatarilor, un roman al tuturor.Eu sunt convins ca Dan Barna poate sa fie un presedinte al tuturor romanilor pentru ca vine din mediul lor, pentru ca cunoaste realitatile, nu doar ca e conectat la acest realitati, dar ...citeste mai departe despre " Ciolos: Guvernarea noastra va fi diferita pentru ca ne vom baza pe oameni cinstiti. Vom prezenta, in perioada urmatoare, programul de guvernare " pe Ziare.com