Ciolos i-a scris Ursulei Von Der Leyen: Protejarea statului de drept in Europa nu poate fi negociata

In numele Renew Europe, Dacian Ciolos a apreciat faptul ca Von Der Leyen sustine propunerea grupului sau privind o conferinta despre viitorul Europei si echilibrul de gen in posturile de conducere ale CE, dar a evidentiat si elemente care nu au fost clarificate pe deplin la intalnirea de miercuri cu eurodeputatii noului grup, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Pentru ca grupul sa-i poata oferi sustinere pentru votul din Parlamentul European, Von Der Leyen ar trebui sa raspunda concret unor intrebari esentiale privind urmatoarele teme, spune Ciolos:Statul de dreptEste nevoie de un angajament fara ambiguitati al viitorului presedinte a Comisiei referitor la instituirea unui mecanism similar MCV in toate statele europene.Alegerea comisarilorViitorii comisari europeni trebuie sa aiba o experienta politica solida, competente dovedite si sa fie alesi in asa fel incat sa existe un echilibru geografic pentru portofoliile cheie din viitoarea Comisie.Conferinta depre viitorul EuropeiEste nevoie, dincolo de sustinerea generala a Conferintei, de exprimarea unui punct de vedere mai aplicat al candidatei despre cum ar trebui sa functioneze si care ar trebui sa fie rezultatele acesteii comisii.Ursula von der Leyen, candidata la sefia Comisiei Europene, a declarat miecuri ca va fi cat se poate de dura cu statele unde guvernele vor sa controleze justitia. Ea a raspuns astfel unei intrebari puse de europarlamentarul roman Cristian Ghinea, din partea grupului Renew Europe.Liderul grupului, Dacian Ciolos, a revenit joi cu aceasta scrisoare prin care ii cere lamuriri suplimentare.