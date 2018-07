Ciolos ii multumeste lui Kovesi pentru ca a ramas demna pana la capat si le transmite procurorilor DNA ca oamenii din strada, dar si forte politice, sunt alaturi de ei

Dacian Ciolos a declarat, luni, la Galati, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, ca spera ca lupta impotriva coruptiei sa nu fie afectata dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, afirmand ca aceasta a facut lucruri minunate."Eu sper sa nu afecteze (n.r. - lupta anticoruptie) pentru ca eu stiu ca la DNA sunt multi oameni verticali, profesionisti care sper eu sa nu se lase intimidati si vreau sa le transmit si un mesaj cu ocazia aceasta sa stie ca si oameni din strada, dar si forte politice, sunt alaturi de ei ca sa isi faca treaba in mod independent si profesionist, asa cum au facut-o si pana acum.Laura Codruta Kovesi a facut lucruri minunate pentru ca lupta impotriva coruptie in Romania sa fie consolidata, sa fie un exemplu pentru multe tari din Europa si din afara Europei si vreau sa-i multumesc si pe aceasta cale pentru ceea ce a facut acolo si pentru ca a ramas demna pana la capat.Insa sunt convins si cred ca e important sa demonstram ca lupta impotriva coruptiei din Romania nu depinde doar de un om si ca avem institutii deja puternice care nu pot fi intimidate de decidenti politici carora le e frica de institutii puternice si care incearca sa le decimeze", spus Ciolos, intrebat daca revocarea Laurei Codruta Kovesi ar putea afecta lupta impotriva copruptiei.El a mai spus ca este important ca lupta anticoruptie sa continue, ca modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala sa nu poata fi puse in practica, iar instrumentul legal in acest scop este declansarea unui refendum."Cred ca e important in continuare sa aratam celor care ataca justitia ca nu sunt intr-un sat fara caini, cred ca nu e totul pierdut pentru ca modificarile codului penal si codului de procedura penala care au fost operate sa nu ajunga sa fie aplicate, mi se pare esential acest lucru si trebuie sa ne mobilizam ca sa putem asigura aceasta.Am discutat si cu colegi de la USR si din organizatiile civice despre ce am putea face in perioada urmatoare pentru ca acest lucru sa se intample si anume sa putem opri punerea in practica a acestor modificari a Codului Penal si Codului de Proced ...citeste mai departe despre " Ciolos ii multumeste lui Kovesi pentru ca a ramas demna pana la capat si le transmite procurorilor DNA ca oamenii din strada, dar si forte politice, sunt alaturi de ei " pe Ziare.com