Ciolos ii raspunde lui Cioroianu: Dosarul Rosia Montana a fost depus la UNESCO prin vointa mea si a fost blocat de guvernele PSD/ALDE

"Dialogul prezentat de domnul Cioroianu e real, dar e doar un mic fragment dintr-un proces de decizie prin care am trecut in Guvernul pe care l-am condus in care am cautat o solutie pentru a putea depune dosarul la UNESCO fara a afecta alte institutii ale statului roman in arbitrajul international pe acest subiect.", se arata intr-un raspuns al lui Dacian Ciolos la solicitarea Ziare.com,.Adrian Cioroianu, care reprezinta tara noastra la UNESCO, a relatat, joi seara, un dialog cu Dacian Ciolos, in acea vreme prim-ministru, care l-a intrebat daca, odata depus, dosarul Rosia Monta ar putea fi retras ulterior."Exista o serie de opinii divergente la nivelul Guvernului, nu stiu ce sa facem, sa-l depunem, sa nu-l depunem?", ar fi spus Ciolos.Fostul prim-ministru s-a reasigurat ca dosarul poate fi retras si conversatia s-a incheiat. "Dupa cinci minute, suna din nou telefonul", a continuat Cioroianu. "'Domnule Cioroianu, am avut discutii cu mai multi ministri, nu depunem dosarul'. 'Domnule prim-ministru, cum ziceti'".Ciolos recunoaste dialogul, dar spune ca a fost parte a unui proces mai complex, care s-a si finalizat cu depunerea dosarului Rosia Montana la UNESCO."Neadevarul nu e bun nici macar atunci cand e reflectat printr-un adevar scos din context. Pentru unii poate ca sunt interesante dialogurile din diferite etape ale luarii unei decizii, insa cred ca in final decizia este cea care conteaza, iar realitatea este ca dosarul a fost depus la UNESCO in timpul mandatului meu si prin vointa mea.Acel dialog a avut loc intr-un moment in care eu stiam ca dosarul poate fi depus doar cu decizie a Guvernului. Intr-adevar, mai multe ministere aveau retineri serioase din punctul lor de vedere legat de decizia depunerii acelui dosar.Personal, intentia mea de a depune dosarul era clara, dar ca prim-ministru aveam nevoie de o solutie care sa tina cont de pozitia tuturor ministerelor cheie, data fiind cererea celor de la Ministerul Culturii de a avea o decizie asumata a intregului Guvern pentru a depune acest dosar la UNESCO. Dupa cateva saptamani de intalniri interne si de discutii cu juristii din echi