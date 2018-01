"Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la Parlament sau la Guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna 'stat paralel' vor face regulile pentru toti facand din 'smecherie' lege pe bune", a scris duminica Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook.Fostul premier precizeaza ca Platforma Romania 100 va lucra in perioada urmatoare nu doar pentru a arata ce nu merge, dar si pentru a propune si sustine proiecte despre cum pot fi facute unele lucruri mai bune, inclusiv in Sanatate, el distribuind mesajul lui Vlad Voiculescu de duminica.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, "daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic", iar in acest timp ce "sute sau mii de romani au murit pe lista de asteptare" sau au trait pentru ca s-au imprumutat."Care este cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca poti fura linistit? Iti faci singur regulile! Sau... nici nu le faci", spune Voiculescu. Acesta adauga ca ministrul Florian Bodog "este ca o floricica, nu a vazut, nu a auzit"....citeste mai departe despre " Ciolos le cere oamenilor cinstiti sa se implice: Altfel cei pentru care anticoruptia e statul paralel vor face lege din smecherie " pe Ziare.com