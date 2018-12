Ciolos, mesaj pentru cei care au ajuns sa accepte ce vrea Dragnea doar ca sa lase in pace Romania

"Dragnea continua in aceeasi nota ca sa i obisnuiasca pe romani cu ideea ca amnistia si gratierea sunt obiectiv national, ca Uniunea Europeana lupta impotriva Romaiei, nu a regimului Dragnea. Ii este teama ca romanii ar putea sa iasa in strada si incearca sa normalizeze amnistia si gratierea.Ne spune ca orice om greseste si e normal sa-i ierti greseala, ca fatpul ca dansul a bagat mana in sacul banilor publici pana in cot e un gest egal cu faptul ca cineva ar fi trecut strada pe rosu. Incearca sa puna egal si sa mizeze pe compasiunea romanilor", a comentat Ciolos, la Digi24.Fostul premier are insa un mesaj pentru cetateni. Ciolos a povestit ca dupa acest asalt continuu ce dureaza de aproape doi ani de zile, aude tot mai des oameni care spun ca au obosit si ca daca e nevoie sa scape Dragnea de inchisoare ca sa poate tara sa mearga inainte, atunci asa sa se intample."Poate sa fie oprit prin luari de pozitii ferme ale tuturor romanilor care inteleg ceea ce se intampla. Romanii sa inteleaga ca nu e o concesie care i-ar fi facuta dlui Dragnea ca sa ne mai lase in pace si sa putem sa ne vedem de treburi, ci un atac la valori si principii fundamentale. Ar fi inceputul sfarsitului sa il lasam sa isi rezolve problemele", a mai spus Ciolos.Totodata, liderul nou-infiintatului partid PLUS spune ca este inacceptabil ca legile sa fie modificate de infractori."Oricata nevoie de ajustare a unor legi in justitie am avea nevoie, acest lucru nu poate fi facut de unii care au interes in asta. Printr-o OUG practic anulezi judecata dreapta a unor oameni din sistemul judiciar. Dragnea si PSD incearca sa generalizeze anumite probleme punctuale care ar fi putut aparea in justitie", a mai spus Dacian Ciolos, precizand, insa, ca totusi "alti lideri din PSD care sunt supusi acestor presiuni de mai mute luni nu fac acest pas, le e teama".Ciolos spune ca si seful statului are un rol foarte important in toata aceasta poveste si ca este esential sa aiba pozitii ferme si sa uzeze de toate instrumentele constitutionale pe care le are la dispozitie."Presedintele mai are in mana cateva parghii si constitutionale, si legale, si legate de simbolistica functiei presedintelui. Nici n-ar mai fi vorba de o demonstratie a presedintelui ca e putern ...citeste mai departe despre " Ciolos, mesaj pentru cei care au ajuns sa accepte ce vrea Dragnea doar ca sa lase in pace Romania " pe Ziare.com