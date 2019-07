Ciolos, mesaj pentru PSD: Dati o mana de ajutor Romaniei plecand de la guvernare

"Observ, in ultima vreme, din ce in ce mai multe atacuri, murdare si nefondate, la adresa mea si a PLUS, venite tocmai din partea celor care reclama, in spatiul public, dezbinarea, ura si interesele care, sustin ei, au pus stapanire pe Romania.Am un mesaj pentru ei: poporul roman intelege pe deplin realitatea si jocurile politice ale celor care incearca, cu orice pret, sa ramana la putere. Cetatenii s-au trezit, nu mai accepta incompetenta, coruptia, hotia, minciuna si lipsa bunului-simt cu care cei de la PSD au incercat, de-a lungul timpului, sa-i obisnuiasca", transmite Dacian Ciolos pe Facebook Fostul premier mai spune ca societatea a ajuns dezbinata din cauza celor care tin captivi in saracie, de zeci de ani, zonele tarii dominate de baroni locali, si promite ca acestia vor pleca acasa dupa alegerile de anul viitor."Da, in 2016 am fi putut realiza mult mai multe lucruri daca PSD nu ne-ar fi pus piedici la tot pasul. PSD, care a dat pe banda rulanta pensii speciale si a luat, intr-un mod total iresponsabil, decizii populiste. Ei asta fac si acum, de cand au ajuns la guvernare.Romanii au inceput sa vada adevarul si sa inteleaga tot ceea ce se intampla in tara lor. Rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai este graitor in acest sens. Iar procentul PSD la viitoarele alegeri va continua sa scada simtitor, pe masura ce oamenii vor realiza ca sunt mintiti si tinuti in saracie de incompetenta si hotia celor aflati acum la putere", mai spune Dacian Ciolos.Liderul PLUS considera ca romanii au capacitatea de a trai in pace si in liniste si de a opri aceasta dezbinare."Voi, cei care nu faceti altceva decat sa jucati murdar si sa lansati atacuri lipsite de orice urma de veridicitate, daca chiar vreti binele Romaniei, puteti da o mana de ajutor, plecand de la guvernare", incheie liderul PLUS.Citeste si: Nu e suficient sa pui PSD cu botul pe labe si sa nu mai muste, trebuie alungat din oras. Poate Alianta USR PLUS sa faca asta? Interviu cu Dacian Ciolos...citeste mai departe despre " Ciolos, mesaj pentru PSD: Dati o mana de ajutor Romaniei plecand de la guvernare " pe Ziare.com