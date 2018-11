Ciolos: Niste oameni certati cu legea cauta sa puna mana pe tot ce poate fi drept si cinstit in Romania

"Niste oameni certati cu legea si cu bunul-simt cauta sa puna mana pe tot ce poate fi drept si cinstit in Romania. Cauta sa dea dreptatii chipul si asemanarea lor. Eu cred ca e clar faptul ca Europa e de partea oamenilor cinstiti, a marii majoritati a romanilor. A celor care-si castiga traiul cinstit.Si rezolutia Parlamentului European, si raportul Comisiei Europene arata clar ca nu poporul roman e de vina pentru derapajele si atacurile la statul de drept si la justitie, ci cei care au luat decizii in Guvern si in Parlament.Ma bucur sa constat ca cei de la Bruxelles nu se mai lasa dusi de nas de discursul duplicitar al celor din acest guvern (asa cum au facut si alti lideri ai PSD in trecut, cand erau mielusei cu caciula in mana la Bruxelles si paralei acasa, in fata camerelor de luat vederi) si le spun lucrurilor pe nume. Spun exact ceea ce striga romanii in strada de mai bine de un an si jumatate", a aratat Ciolos intr-o postare pe Facebook El adauga ca Uniunea Europeana nu poate face lucruri in locul Romaniei, pentru ca "nu e treaba sa si nu e solutia durabila pentru noi"."Avem UE de partea noastra atunci cand cerem cinste, onestitate, dar ce avem de facut nu poate fi asumat de nimeni altcineva in afara de noi insine. Ma bucur sa vad ca partidele de opozitie din Parlament cauta solutii pentru o majoritate parlamentara care sa trimita acest guvern acasa. Sper sa existe suficient de multi parlamentari care sa-si asume evidenta ca in acest moment Romania are nevoie de un nou guvern si de un parlament relegitimat prin vot. Ca, asa cum o spun de ceva vreme, avem nevoie de alegeri anticipate.Avem nevoie de o majoritate parlamentara care sa-si asume o justitie independenta, pentru ca, prin cinste si onestitate, sa putem investi intr-o economie sanatoasa, in oameni care vor sa munceasca si sa castige cinstit. Am vazut, in ultimele luni in care am avut intalniri in tara, ca inca mai exista oameni cu determinare si cu speranta ca putem urni lucrurile din loc daca nu ne lasam prada pesimismului, urii si neincrederii.Si daca pornim de pe baze noi, cu un proiect care sa construiasca, nu doar sa darame. Sa construiasca impreuna cu toti cei de buna credinta", a mentionat Dacian Ciolos.Citeste si:CE re ...citeste mai departe despre " Ciolos: Niste oameni certati cu legea cauta sa puna mana pe tot ce poate fi drept si cinstit in Romania " pe Ziare.com