"Eu vreau sa fiu cu sufletul impacat ca acum, nu maine sau poimaine, acum fac tot ce tine de mine, ca sa simt ca pot sa las ceva. Si daca avem impresia ca am pierdut timpul, ca am pierdut anii trecuti, pentru ca nu s-a intamplat in tara asa cum am fi vrut noi sa se intample, atunci imi pun problema macar de acum inainte sa fac eu asa cum as fi vrut sa fie inainte si nu s-a intamplat, pentru ca nu a facut nimeni. Deci, de asta am acceptat sa intru la guvernare in 2015 si sa nu ma duc sa imi vad de alte lucruri unde puteam sa imi valorific competentele.Si de asta am acceptat ca acum sa imi pun intre paranteze activitatea profesionala, nu pentru ca sunt somer de lux, cum spun altii si ca nu imi gasesc de lucru si atunci m-am aflat in treaba ca sa fac o platforma, ci intrucat consider ca asta e modalitatea mea sa ma impac cu propria-mi constiinta, ca nu consider ca este ultimul moment. Nu consider nici ca este prea tarziu. Dar consider ca nu mai are rost sa mai astept", a afirmat Dacian Ciolos.Ciolos a discutat despre problemele sibienilor cu aproape o suta de oameni, in cadrul unei dezbateri organizate de Platforma Romania 100.Fostul premier le-a spus celor prezenti ca romanii si-au schimbat individual mentalitatea, dar ca este timpul sa nu mai fie ancorati in trecut, ci sa se gandeasca mai optimist la viitor si sa propuna solutii ca sa o duca mai bine. ...citeste mai departe despre " Ciolos: Nu sunt somer de lux si nu consider ca este prea tarziu " pe Ziare.com