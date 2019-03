Ciolos: Obiectivul nostru ar fi ca, dupa aceste alegeri, sa fim, daca nu prima, a doua forta politica a tarii

Potrivit acestuia, europarlamentarele nu reprezinta doar alegerea unor persoane care sa reprezinte tara in PE, ci "un referendum al romanilor", in sensul exprimarii dorintei acestora pentru continuarea mersului tarii "intr-o directie democratica" sau dimpotriva.Ciolos a sustinut ca Alianta USR-PLUS va obtine un rezultat "foarte bun" la alegerile europarlamentare.Totodata, el si-a exprimat speranta ca dupa alegerile parlamentare sa obtina majoritatea in Parlament, pentru a modifica Constitutia."Ne concentram pe alegerile europarlamentare unde vrem sa obtinem un rezultat foarte bun, pentru ca fiind primele alegeri in care romanii se vor exprima din 2016 incoace, din punctul nostru de vedere, aceste alegeri inseamna mai mult decat a trimite niste europarlamentari in Parlamentul European, noi le consideram ca un fel de referendum al romanilor.Daca romanii vor ca Romania sa mearga in continuare intr-o directie democratica de stat de drept, aparatoare si care sa aplice valorile europene sau vrem in continuare o Romanie condusa de oameni cu interese personale, care sunt gata sa foloseasca institutiile statului pentru a-si acoperi interesele personale de oameni corupti, pentru care nu este nicio problema sa fii urmarit penal si sa continui sa conduci statul sau sa vii cu tot felul de abordari populiste, sa cresti pensiile si salariile cu bani din imprumuturi luate din strainatate", a afirmat Ciolos.Potrivit acestuia, Alianta USR-PLUS reprezinta "o adevarata alternativa politica" nu doar impotriva cuiva, ci pentru a oferi un proiect de dezvoltare Romaniei pe termen lung."Un rezultat foarte bun, este prea devreme sa dam cifre, obiectivul nostru ar fi ca, dupa aceste alegeri, sa fim, daca nu prima, a doua forta politica a tarii", a adaugat Ciolos.El participa, sambata, la Galati, la prima Conferinta Regionala PLUS pe zona de sud-est, in cadrul careia se da startul organizarii in teritoriu prin infiintarea de comunitati locale, avand in vedere ca, in prezent, partidul este structurat in grupuri de initiativa judetene care au in atributii pregatirea alegerilor, extinderea in teritoriu si o buna conlucrare in interiorul aliantei cu USR.La conferinta participa aproximativ 300 de membri PLUS din judetele Tulcea, Vrancea, Galati, Brai ...citeste mai departe despre " Ciolos: Obiectivul nostru ar fi ca, dupa aceste alegeri, sa fim, daca nu prima, a doua forta politica a tarii " pe Ziare.com