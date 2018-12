In cadrul unei conferinte de presa transmise live pe Facebook, Dacian Ciolos a semnat cererea de adeziune la partidul inregistrat de trei colegi, dupa ce Miscarea Romania Impreuna a avut probleme la tribunal, inscrierea fiind mult intarziata de diversi contestatari.Prima conventie nationala a PLUS va avea loc la sfarsitul lunii ianuarie, tot atunci urmand sa fie adoptat programul politic al noii formatiuni si sa fie alese organele de conducere, a anuntat Ciolos.In ceea ce priveste lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare, Dacian Ciolos a precizat ca, incepand de vineri, se poate inscrie in competitia interna orice membru al partidului, urmand ca toate candidaturile sa fie validate "pe criterii de eligibilitate privind respectarea statutului".In etapa a doua, daca vor exista mai mult de 43 de candidati, "vom solicita votul membrilor de partid", a precizat el.Dupa ce se va finaliza lista cu cele 43 de nume, ea "va fi inaintata unei comisii de selectie externa partidului", a anuntat Dacian Ciolos. Respectiva comisie va fi formata din 5 personalitati, "oameni cu viziune, expertiza politica interna si internationala" si ea va fi cea care va propune "o ordine a candidatilor pe lista", in baza unor "criterii"."Pana la sfarsitul lunii ianuarie, vrem sa avem lista definitivata, sa o discutam in partid si sa o supunem la vot", a mai anuntat Dacian Ciolos.Intrebat de jurnalistii prezenti la conferinta de presa despre colaborarea PLUS cu USR, Dacian Ciolos a precizat ca se poarta discutii "pentru un proiect comun, pentru obiective comune".Citeste mai departe despre " Ciolos s-a inscris in PLUS: Cand anunta candidatii la europarlamentare si ce spune despre o alianta cu USR (Video) " pe Ziare.com