Ciolos si alti sase lideri europeni au lansat un manifest pentru o noua UE: Refuzam sa fim o generatie adormita. Sa trezim Europa!

"Sa trezim Europa!", este sloganul sub care cele sapte personalitati, printre care Guy Verhofstadt (liderul ALDE) si Matteo Renzi (fost premier italian), vor sa ii mobilizeze pe alegatorii europeni cu doar cateva luni inainte de alegerile europarlamentare din mai anul viitor.In apelul publicat in cotidianul francez Liberation se arata ca Europa se confrunta, ca si in alte momente din istoria ei, cu divizarea si lipsa de reactie."Noi refuzam sa fim o generatie adormita. Trebuie sa actionam acum sau proiectul european se va stinge. Mai rau: ar putea fi asfixiat de conducatori populisti pentru care Uniunea este o anomalie a istoriei pe care au convenit sa o distruga", se arata in articolul citat.Cei sapte politicieni din Franta, Belgia, Italia, Spania, Malta, Olanda si Romania spun ca isi propun sa "refondeze Europa astfel incat ea sa raspunda asteptarilor pe care cetatenii le au"."Europa actuala pare mult prea des depasita de problemele pe care le are de infruntat, ca e vorba de ecologie, economie sau migratie. E depasita de asteptarile cetatenilor care vor mai putine norme si mai multa actiune. E depasita de angajamentele pe care nu le poate tine in lipsa unei viziuni comune si a unei functionalitati performante", se arata in apelul asumat de cei sapte lideri politici europeni.In document mai sunt mentionate si alte aspecte, printre care progresele inregistrate in ceea ce priveste apararea sau piata fortei de munca, ce demonstreaza ca "Europa progreseaza cand vointa politica ii aduna pe cetateni in jurul unui proiect clar si ambitios".Autorii noului proiect spun ca trebuie depasite clivajele care anima politica europeana de 40 de ani si care au dus la impasul actual. De asemenea, ei subliniaza ca "toti Orban-ii, Le Pen-ii si Salvini-ii Europei nu fac decat sa acuze Uniunea de toate relele, fara sa propuna in loc nimic constructiv si fara sa se puna de acord macar asupra unei pozitii comune"."Noi trebuie sa venim cu propuneri. De aceea, proiectul nostru de refondare a Europei este clar (...) noi sustinem cu mandrie valorile fondatoare, ale pacii, libertatii, prosperitatii si solidaritatii.In loc sa atacam Justitia si Opozitia, noi cerem respectarea statului de drept