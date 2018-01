Ciolos si Pruna le raspund lui Dragnea si Tariceanu: In Guvernul tehnocrat nimeni nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele

In plus, cei doi arata ca "in guvernul tehnocrat nimeni nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele", iar modificarile au vizat aspecte necontroversate si nu au scos in strada sute de mii de cetateni.Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, le-au facut in scrisoarea transmisa liderilor Comisiei Europene.Acelasi mesaj a fost postat si pe pagina fostului premier cu titlul "Saga 'tehnocratii sunt de vina' continua azi cu un nou capitol, pe Justitie"."Domnii Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu indraznesc sa compare modificarile pe care le fac ei in domeniul justitiei cu cele facute de Guvernul tehnocrat. Sefii PSD-ALDE ignora avize ale CSM care se gasesc chiar pe site-ul Camerei Deputatilor", scriu cei doi in document.Acestia ataseaza mesajului link-urile catre site-ul oficial al Camerei Deputatilor unde pot fi consultate avizele emise de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dar si link-ul catre site-ul Ministerului Justitiei unde au fost puse in dezbatere publica modificarile respective."In guvernul tehnocrat nu a existat niciun conflict de interese personal, in sensul in care nimeni din guvern nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele in fata justitiei. Modificarile operate de guvernul tehnocrat au vizat aspecte necontroversate ale Codului Penal si Codului de procedura penala care au fost discutate in prealabil in comisiile juridice ale Parlamentului, multe fiind deja adoptate de Senat, si care puneau in acord legislatia cu decizii ale Curtii Constitutionale. Aceasta dupa intarzieri considerabile, unele chiar de doi ani, cauzate exclusiv de inactiunea parlamentara", se mai arata in mesaj.In plus, Dacian Ciolos si Raluca Pruna afirma ca modificarile operate atunci au survenit cererilor magistratilor, au avut toate avizele legale, inclu ...citeste mai departe despre " Ciolos si Pruna le raspund lui Dragnea si Tariceanu: In Guvernul tehnocrat nimeni nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele " pe Ziare.com