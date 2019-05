Ciolos: Situatia in diaspora este foarte grava, premierul mi-a spus ca va analiza prelungirea votului

"Mi-a spus (premierul Viorica Dancila - n.r.) ca o sa analizeze impreuna cu ministrii aceasta situatie, nu a spus > si astept sa vad care sunt solutiile pe care le propune guvernul pentru ca sper sa vina cu solutii. Lucrurile mi se par grave din acest punct de vedere si anume faptul ca vedem o mobilizare foarte importanta a oamenilor la vot, oamenii au inteles mesajul, e foarte important sa permitem oamenilor sa se exprime si cred ca trebuie sa avem curajul sa vedem ce decid alegatorii. Pentru asta trebuie sa facem primul pas sa le permitem sa voteze", a declarat, duminica, liderul PLUS Dacian Ciolos.El a mai afirmat ca, fara o decizie a Guvernului in acest sens, nu crede ca Biroul Electoral Central (BEC) are o baza legala de a decide prelungirea programului de vot."Fara o decizie a guvernului nu cred ca BEC are o baza legala sa decida o prelungire a votului pentru alegerile europarlamentare, deci e nevoie asteptam acum o decizie a guvernului, este important sa ne spuna guvernul ce decide pentru a permite oamenilor sa isi exercite un drept fundamental", a conchis Ciolos.Executivul nu poate emite o ordonanta de urgenta pentru prelungirea programului de vot, in conditiile in care decizia trebuie sa vizeze toate sectiile de votare, iar votarea in unele dintre acestea in strainatate s-a incheiat, au declarat surse guvernamentale, pentru MEDIAFAX.Potrivit articolului 46, alineatul (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata cu modificarile ulterioare: "Votarea incepe la ora 7.00 si se incheie la ora 21.00. La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se incheie votarea".De asemenea, Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului stipuleaza ca in cazul in care referendumul are loc concomitent cu alegerile europarlamentare, atunci cetatenii voteaza la aceleasi sectii de votare, in acelasi interval orar si cu aceleasi stampile de vot pe buletine de vot separate.Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit ca nu va prelungi programul de vot, dupa ora 21.00 in sectia de votare intr-o sectie din Roma. ...citeste mai departe despre " Ciolos: Situatia in diaspora este foarte grava, premierul mi-a spus ca va analiza prelungirea votului " pe Ziare.com