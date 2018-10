Fostul premier tehnocrat a participat, marti seara, la Iasi, la o dezbatere initiata de Platforma Romania100 si de comunitatile locale RO100, fiind rugat de unul dintre participanti sa raspunda cu "Da" sau "Nu" la intrebarea privind inscrierea sa in cursa prezidentiala de anul viitor."Sunt gata sa candidez, nu mi-e teama, dar o s-o fac numai daca voi considera ca aceasta candidatura va ajuta la castigarea alegerilor de catre forte politice care duc spre modernizarea tarii, nu pentru a slabi capacitatea opozitiei de a castiga aces scrutin", a spus Dacian Ciolos.El a precizat ca este important ca partidul pe care l-a initiat sa fie parte a structurii politice care sa castige prezidentialele din toamna anului viitor.Intrebat ulterior de jurnalisti daca ar putea candida la prezidentiale impotriva lui Klaus Iohannis, Ciolos a refuzat sa raspunda."Hai sa constituim intai partidul, sa trecem de alegerile europarlamentare si o sa discutam si despre alegerile prezidentiale. Pentru noi e importanta structurarea partidului in teritoriu, in paralel cu pregatirea pentru alegerile europarlamentare, unde obiectivul nostru este sa obtinem un rezultat foarte bun, iar apoi sa vorbim si despre prezidentiale. Avem obiective foarte clare la prezidentiale in programul politic si la momentul oportun o sa le exprimam", a spus Dacian Ciolos.El a afirmat ca un rezultat bun la europene inseamna ca partidul sa fie cel putin a doua sau a treia forta politica din Romania dupa aceste alegeri.Dacian Ciolos a mai spus ca nu s-a decis inca daca partidul pe care l-a fondat va merge singur sau intr-o alianta la scrutinul pentru Parlamentul European....citeste mai departe despre " Ciolos spune in ce conditii va intra in cursa pentru prezidentiale: Sunt gata sa candidez, nu mi-e teama " pe Ziare.com