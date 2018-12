Ciolos: "Taxa pe lacomie" este o calamitate pentru sistemul financiar

"E final de drum pentru PSD. Ceea ce stiam cu totii si a fost prevazut de toti analistii financiari e pe cale sa se petreaca. PSD a tras de bugetul de stat fortand toate limitele, iar acum incearca sa il carpeasca prin masuri dezastruoase. Taxa pe lacomie este o calamitate pentru sistemul financiar, care poate ajunge in colaps in orice moment. Nu va lasati indusi in eroare de numele taxei. Nu e nimic haiducesc in gestul PSD. Nu ia nimeni bani de la bogati ca sa le dea saracilor. Ceea ce se intampla in momentul de fata este dinamitarea sistemului financiar, pur si simplu, sub pretextul mincinos al unor masuri populiste", a scris Ciolos, pe Facebook El a adaugat ca, "intr-o tara normala", sistemul financiar functioneaza dupa reguli predictibile, care permit sectorului privat sa se dezvolte si sa faca profit astfel incat statul, ca reprezentant al cetatenilor, sa primeasca ceea ce i se cuvine de drept."Nu si la noi. Abuziv, inconstant si incompetent, Guvernul PSD incearca sa isi repare propriile gafe. Anul trecut au fost decapitalizate companiile de stat. Acum, sunt atacate companiile care creeaza locuri de munca. Bursa de la Bucuresti este in cadere libera. Atunci cand dinamitezi sistemul bancar, distrugi echilibrul financiar si pui in pericol intreaga economie.Crizele mondiale asa incep. Cetatenii Romaniei vor plati cu varf si indesat aceste greseli uriase. Pregatiti-va pentru un 2019 haotic si plin de crize. Plecarea PSD de la putere ne va costa enorm, pentru ca in urma lor va ramane un dezastru similar cu cel de la inceputul anilor '90. Vom avea de munca ani buni pentru a indrepta ceea ce strica acesti oameni. Pretul va fi viitorul copiilor Romaniei. Cu cat vor sta mai putin la putere, cu atat va fi mai bine. Exista in PSD oameni iresponsabili care vor sa se salveze cu pretul distrugerii acestei tari", a afirmat Dacian Ciolos.Citeste si: Impact devastator al anuntului Guvernului: "A fost baie de sange la Bursa. Actionarii si statul au pierdut 3 miliarde de dolari"Presa internationala scrie despre masurile fiscale anuntate de TeodoroviciMesaj comun in premiera al companiilor din telecom, dupa anuntul Guvern ...citeste mai departe despre " Ciolos: "Taxa pe lacomie" este o calamitate pentru sistemul financiar " pe Ziare.com