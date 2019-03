Ciolos: Ura lui Dragnea pentru Kovesi nu impiedica institutiile UE sa-i recunoasca profesionalismul. Iohannis poate cere Guvernului s-o sustina

"Cred ca este si o razbunare aceasta atitudine. Nu ar trebui sa uitam faptul ca domnul Dragnea si apropiati ai dansului sunt implicati intr-un dosar pe care l-a deschis OLAF legat de fraudarea de fonduri europene. Acum va exista aceasta institutitie care va instrumenta dosare la nivel european, inclusiv cu procurori din tarile membre. Si poate sa fie o teama legata de acest lucru. Poate ca mai are si alte lucruri pe constiinta.Eu vad si o ura a domnului Dragnea si a unora din PSD fata de Kovesi, o ura care este expusa public si face rau Romaniei prin atitudinea pe care o au institutiile din Romania, pentru ca, dupa cum vedeti, aceasta atitudine nu impiedica institutiile europene sa recunoasca profesionalismul si calitatea Codrutei Kovesi", a spus Dacian Ciolos la RFI Romania.Fostul premier a adaugat ca, spre deosebire de ceea ce se intampla in tara noastra, in Parlamentul European se pune in valoare profesionalismul oamenilor."Il auzeam pe Tariceanu care spunea ca PE se implica in numirea procurorului si ca noi nu ne implicam. Nu, in Romania nu se implica Parlamentul, ci se implica politicienii punand mana pe institutiile care ar trebui sa fie independente in acest proces. Acolo, PE se implica punand in valoare profesionalismul oamenilor respectivi", a punctat el.Intrebat daca seful statului poate cere Guvernului un mandat de sustinere pentru Kovesi, Ciolos a apus ca da, dar ca nu poate obliga Executivul in acest sens."Iohannis ar putea sa ceara, dar in consiliul de ministri, ministrii si Guvernul sunt cei care reprezinta Romania. Nu stiu daca ar putea obliga Guvernul sa tina cont. Presedintele poate sa faca ce ii permite Constitutia si o face foarte activ", a sustinut el.Fostul premier a vorbit si despre protestele romanilor, aratand si o explicatie pentru faptul ca acestia nu mai ies in numar foarte mare la manifestatii."Eu nu cred ca oamenii si-au pierdut speranta. Noi am lansat un partid politic in decembrie si, la o luna dupa, am avut deja 6.000 de membri inscrisi si validati, acum avem 10.000 si inca 5.000 pe hold. Sunt multi romani care au decis sa faca pasul de la iesitul in strada la ...citeste mai departe despre " Ciolos: Ura lui Dragnea pentru Kovesi nu impiedica institutiile UE sa-i recunoasca profesionalismul. Iohannis poate cere Guvernului s-o sustina " pe Ziare.com