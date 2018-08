Dacian Ciolos a declarat, joi, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca PSD ar trebui sa il lase pe presedintele Klaus Iohannis sa joace rolul de mediator si sa inceapa discutii cu partidele din Parlament si cu societatea civila."Daca PSD se gandeste la propriul interes, al partidului, Guvernul Dancila ar trebui sa plece in urmatoarele zile. (...) Sa il lase PSD pe dl. Iohannis sa joace rolul de mediator, sa trimita la plimbare pseudoguvernul pe care-l avem acum si sa inceapa discutii cu fortele politice din Parlament.Cred ca ar fi utile discutii si consultari inclusiv cu organizatiile, cu societatea civila care protesteaza in strada, ca sa vedem care sunt cele mai bune solutii pe care politicienii alesi sa si le asume in Parlament. (...)Pe termen scurt, mediu, ar trebui sa ajungem la alegeri anticipate daca vrem sa fim onesti fata de cetatenii Romaniei, daca vrem sa gasim solutii durabile la problemele care se acumuleaza de un an si jumatate, ar trebui o majoritate politica relegimitata prin vot", a spus Ciolos.Potrivit acestuia, sunt mai multe solutii de luat in calcul, aproape orice solutie fiind mai buna decat cea pe care Romania o are in momentul de fata."Sa gasim o solutie inainte de sfarsitul anului", a precizat fostul premier.Vezi si:Ciolos spune ca Romania are nevoie de anticipate: Majoritatea politica actuala si-a pierdut legitimitateaCiolos: Nu vad decat o solutie in trei pasi - demisia Guvernului, referendum pentru Justitie, alegeri anticipateCiolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii. PSD-ALDE a esuat!Ciolos: Riscam sa devenim tara lui Dragnea. Guvernul Dancila trebuie sa plece ...citeste mai departe despre " Ciolos vrea anticipate: Orice solutie e mai buna decat cea pe care Romania o are acum " pe Ziare.com