Ciolos vrea sa schimbe Constitutia si Parlamentul sa fie dizolvat daca pica la vot suspendarea presedintelui

"Daca credem cu adevarat in democratie si spunem ca ne pasa de ce spun cetatenii, asta ar fi trebuit facut, noi cu asta incepem. Ne propunem sa sustinem clar si ferm rezultatul referendumului, care a fost validat de CCR, care a precizat ca e obligatoriu", a spus Ciolos intr-o conferinta de presa.Acesta a anuntat ca formatiunea are si o propunere de a echilibra puterile in stat si sa faca Parlamentul responsabil de actiunile sale, introducand o noua situatie in care acesta poate fi dizolvat."Parlamentul e ales prin vot direct si reprezinta cetatenii, dar, odata ales, o majoritate tine prizoniera toata institutia si o foloseste inclusiv ca santaj la adresa presedintelui", a sustinut Ciolos.El a explicat ca, asa cum Parlamentul poate initia suspendarea presedintelui tarii, ar trebui ca, in cazul in care cetatenii la referendum arata ca nu sunt de acord cu acest demers, Parlamentul sa se autodizolve."Sa avem cu adevarat un echilibru al puterilor in stat", a spus fostul premier, precizand ca aceste masuri sunt doar un "preambul al lucrurilor pe care le vedem in programul politic, care e intr-o faza finala de pregatire".Intrebat care e situatia inscrierii la tribunal a partidului, Ciolos a spus ca nu a primit inca decizia, dar "va asigur ca vom participa cu partidul la europarlamentare. Un partid al nostru!".