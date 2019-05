Ciorbea analizeaza ce s-a intamplat in diaspora si solicita nemultumitilor sa trimita sesizari la Avocatul Poporului

"Am cerut colegilor inca de duminica sa adunam toate materialele pe tema asta si analizam azi, pentru ca nu am primit sesizari oficiale de la partide sau organizatii implicate in desfasurarea alegerilor. Analizam azi si vom lua o hotarare cat mai curand", a declarat Victor Ciorbea, contactat de Ziare.com.Intrebat daca incurajeaza romanii din diaspora care nu au putut vota sa depuna astfel de sesizari la institutia pe care o conduce, Victor Ciorbea a raspuns: "Daca trimit, nu e rau"."In orice caz, noi am luat act din presa, din ceea ce am vazut cat de cat la televizor, si incercam sa ne facem o imagine", ne-a mai spus Avocatul Poporului.Aproape 1.000 de plangeri fusesera depuse pana duminica la amiaza pe site-ul Votcorect.ro, pus la dispozitie alegatorilor de Expert Forum."Mii de oameni care au stat toata ziua la vot si nu au reusit sa intre in sectii. 10 alegatori pe ora. Iar acum, pe seara, desi presedintii sectiilor de votare i-ar mai fi lasat sa voteze in unele orase din strainatate, nu au mai putut, pentru ca SIMPV-ul s-a oprit, iar mai multe institutii au plimbat responsabilitatea intre ele. Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate a disparut pur si simplu. Rusinos!", a scris pe Facebook Septimius Parvu, coordonatorul de proiect.Mai mult, in ultimele 48 de ore, s-au inmultit exponential pe Internet imaginile si plangerile romanilor din diaspora care nu au putut vota desi au stat ore in sir la coada, unii cu copiii in brate.Citeste si: Ambasadorul in Germania dezvaluie cum s-au dus luptele cu BEC pentru voturile diasporei la scrutinul de duminica.Reamintim ca, potrivit legii, Institutia Avocatul Poporului este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica si are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice.Institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, societatilor comerciale, asociatiilor sau altor persoane juridice.Dreptul la vot este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, fiind prevazut inclusiv in Tratatul de aderare al Romaniei la UE.De asemenea, Con ...citeste mai departe despre " Ciorbea analizeaza ce s-a intamplat in diaspora si solicita nemultumitilor sa trimita sesizari la Avocatul Poporului " pe Ziare.com