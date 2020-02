Citu a definitivat lista de ministri si incepe negocierile cu partidele. Cine ii ia locul la Finante

Singura modificare in ceea ce priveste noul guvern este la Ministerul de Finante, unde in locul sau este propus deputatul PNL Lucian Heius."Am prezentat lista guvernamentala si programul de guvernare. La Ministerul Finantelor e propus deputatul Lucian Heius, este membru in Comisia pentru buget, finante si banci, e un om cu care am lucrat la mai multe amendamente, legi, stie ce inseamna finantele", a declarat Florin Citu.Premierul desemnat a precizat ca isi doreste ca audierile si votul in Parlament sa aiba loc cat mai rapid."Azi depunem lista cu ministri si programul de guvernare in Parlament. Sper ca PSD sa nu tergiverseze si de aceasta data procedurile, sa avem cat mai rapid audierile si votul in Parlament", a subliniat Citu.In ceea ce priveste programul de guvernare, Florin Citu a afirmat ca exista cateva modificari, in special la Transporturi si Sanatate."Sunt cateva modificari la programul de guvernare, la Transporturi si Sanatate in special. Veti vedea. La Transporturi a aparut situatia cu CFR Marfa, iar la Sanatate problemele coronavirusului", a adaugat premierul desemnat.Totodata, PNL a decis azi formarea unei echipe de negociere in vederea inceperii discutiilor cu celelalte partide parlamentare pentru formarea unei majoritati."S-a luat decizia sa se formeze o echipa de negociere pentru formarea unei majoritati. Din ea voi face parte eu, domnul Ludovic Orban, prim-vicepresedintii partidului. Incepand de luni vom avea negocieri, vom stabili un calendar", a afirmat Florin Citu.Intrebat cum va reusi sa convinga celelalte partide sa ii voteze guvernul, tinand cont de faptul ca in cadrul audierilor nu a reusit, primind aviz negativ, Florin Citu a raspuns: "Veti vedea in timpul negocierilor ce vom face. Daca spun de acum, nu cred ca mai au rost negocierile. Iar la audieri am convins tot ce nu era PSD. Am fost votat de toti parlamentarii care nu erau PSD. Ceialti au votat pentru investirea mea. Sa convingi PSD...e mai greu, dar vom incerca".Totodata, Florin Citu a fost intrebat daca se considera o persoana antipatica pentru social-democrati, in special pentru fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici."Nu cred ca sunt antipatic, de fiecare data am avut argumente pentru ceea ce am spus", a raspuns premierul desemnat.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri ...citeste mai departe despre " Citu a definitivat lista de ministri si incepe negocierile cu partidele. Cine ii ia locul la Finante " pe Ziare.com