Citu: Anuntul lui Dancila privind rectificarea bugetara dupa motiunea de cenzura e mita pe fata

Florin Citu spune ca declaratia Vioricai Dancila este "mita pe fata"."Nu trebuie sa ne mai ascundem aici. Este clar o mita, pe care Guvernul Viorica Dancila o promite. Deci cei care nu vor vota (motiunea) vor avea beneficiile vineri, la aceasta rectificare bugetara.Este mita pe fata, pentru ca, daca ne uitam pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, vedem ca nu este nicio informatie despre o rectificare bugetara, nimic si ar trebui pus in dezbatere publica acest lucru, bine, 30 de zile inainte, nu mai conteaza, legea la cei de la PSD nu este ceva de care sa se impiedice, dar aici avem clar un caz de mita pe fata", a declarat Florin Citu la RFI Romania.Senatorul PNL observa ca s-a trecut "la nivelul doi", adica se promit bani direct de la bugetul statului."Am auzit acele zvonuri ca se cumpara cu bani cash voturi, dar acum vad ca se trece la nivelul doi si se promit bani de la buget, direct de la buget, pentru a ramane la guvernare acest Guvern toxic", a subliniat Florin Citu.Citeste mai multe despre Florin Citu: Anuntul premierului Dancila privind rectificarea dupa motiune, mita pe fata pe RFI RomaniaPremierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri, cand Guvernul se va intruni in sedinta."Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate in intreaga tara", a afirmat duminica prim-ministrul, la Husi.Viorica Dancila s-a declarat convinsa ca motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota joi in Parlament, nu va trece, sustinand ca se bazeaza pe responsabilitate parlamentarilor atat de la PSD, cat si de la alte partide politice, care isi dau seama ca este nevoie de stabilitate in tara.