Citu: Dragnea a furat de la israelieni titlul programului "Start-up Nation", desi l-au avertizat ca e marca inregistrata

Potrivit acestuia, israelienii sunt acum ingrijorati ca esecul initiativei Romaniei ar putea fi asociata cu programul lor."Astazi despre una dintre cele mai mari minciuni ale lui Liviu Dragnea. Aceasta minciuna nu afecteaza doar Romania. Are implicatii internationale. Fix cu tara a carui mare sustinator, in mod ipocrit, se prezinta a fi Liviu Dragnea. Vorbim de Israel! O mare initiativa a lui Dragnea este cel mai ordinar plagiat. Este vorba despre 'Start-up Nation'.Dragnea si gasca lui stau mai prost cu cartea. Au furat titlul acestui program si l-au prezentat ca pe o initiativa a marelui dictator. Prezent in conferinta OCDE (origanizatie de prestigiu Liviule in care nu mai intram din cauza ta) de la Paris, am aflat de la Eugene Kandel CEO Start-up Nation central Israel, ca desi a fost avertizat sa nu foloseasca aceasta titlu pentru ca este o marca inregistrata, Liviu a mers inainte cu proiectul", a scris liberalul Florin Citu pe pagina sa de Facebook Senatorul PNL a sustinut ca israelienii sunt ingrijorati ca esecul programului din Romania poate fi asociat cu programul lor, care are un succes international."Israelienii sunt suparati si in acelasi timp foarte ingrijorati ca esecul lamentabil al Start-up Nation din Romania poate fi asociat programului lor care are un succes inernational recunoscut. Ne-au somat in nenumarate randuri sa nu mai folosim acest brand inregistrat. Din ce am inteles Start-up Nation din Israel intentioneaza sa actioneze statul roman in judecata.Cine plateste pentru toate tampeniile lui Liviu Dragnea? Noi platim. Ce fel de aparator al statului Israel se proclama Liviu Dragnea daca face asa ceva? Cate lucruri din programul de guvernare sunt copiate dupa ureche fara ca statul roman sa fi cerut drept de autor? ", a adaugat Citu.