Codul Penal a fost adoptat de Senat in varianta PSD-ALDE: Vezi cum a votat senatorul tau

Conform votului electronic inregistrat pe site-ul Senatului, nu au existat "disidenti", toti senatorii votand in conformitate cu linia partidului din care fac parte.Citeste mai multe despre:Codul Penal a trecut de Senat in varianta dorita de PSD, desi UDMR s-a abtinut. Comisia Iordache se reuneste de urgenta (Video)Modificarile la Codurile Penale aduc riscuri uriase pentru oamenii de afaceri in relatia cu statulPrin noul Cod Penal, ministrii si parlamentarii s-au pus la adapost de DNA. Cum scapa Sevil Shhaideh in Dosarul BelinaIn noul Cod Penal a fost amputata si infractiunea de trafic de influenta, desi nicio decizie CCR nu cere asa cevaModificarile controversate la Codul Penal si cine sunt principalii beneficiariAPADOR-CH: Prin modificarile aduse Codului penal, abuzul in serviciu devine aproape imposibil de doveditNoul Cod Penal: Cine are arma o poate tine acasa si daca i-a expirat permisul. Florin Iordache, printre posibilii beneficiariCele 74 de voturi "pentru" au venit de la PSD si ALDE, iar cele 28 "impotriva" au fost ale senatorilor PNL (16) si USR (12) prezenti, in timp ce 9 abtineri au fost inregistrate de la UDMR.Conform sursei citate, senatorul PSD Adrian Tutuianu este singurul inregistrat la rubrica "nu au votat", cu toate ca el a condus sedinta de plen de astazi, in locul lui Calin Popescu Tariceanu, care nu a fost prezent la sedinta si, prin urmare, nici nu a votat modificarea Codului Penal.Printre cei 66 de senatori PSD care au votat astazi modificarea Codului Penal se afla nume cunoscute: Ecaterina Andronescu, Florian Bodog, Niculae Badalau, Robert Cazanciuc, Mihnea Costoiu, Claudiu Manda, Serban Nicolae, Lucian Romascanu sau Serban Valeca.Cel mai zelos dintre senatorii PSD a fost Liviu Pop. Fostul ministru al Educatiei a venit la sedinta in scaun cu rotile, conform informatiilor din presa el avand niste complicatii dupa o operatie suferita la picior.Si ministrul Apararii, Mihai Fifor, a votat modificarea Codului Penal, alaturi de colegii sai Carmen Dan (Interne), Orlando Teodorovici (Finante), Ioan Denes (Ape si Paduri).In schimb, fostul presedinte al Romaniei si lider al PMP Traian Basescu nu a fost prezent, si nici fostul ministru de ...citeste mai departe despre " Codul Penal a fost adoptat de Senat in varianta PSD-ALDE: Vezi cum a votat senatorul tau " pe Ziare.com