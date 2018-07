Codul Penal a trecut la limita de Camera Deputatilor. Doua voturi au facut diferenta. Rezultatul a fost primit cu aplauze

Au fost 167 de voturi pentru, 97 impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat.Rezultatul a fost primit cu aplauze de alesii PSD-ALDE. Pentru ca proiectul sa treaca era nevoie de 165 de voturi."De astazi Romania nu mai este un stat de drept", a subliniat deputatul USR Dan Barna.Desi initial votul final fusese programat pentru ziua de joi, el a fost devansat fara explicatii.Citeste mai multe despre:Codul Penal va trece cu viteza luminii prin Camera Deputatilor: Votul final a fost mutat azi, de la ora 13:00Dezbateri pe Codul Penal: UDMR conditioneaza votul. USR: Daca centrala de la Cernavoda bubuie, nu va mai fi infractiuneUrmareste transmisiunea live a sedintei de azi a Camerei Deputatilor:Cum s-a dus batalia in Camera DeputatilorDesi in sala era si Liviu Dragnea, sedinta a fost condusa de vicepresedintele Florin Iordache (PSD).Conform votului electronic, au fost prezenti 228 de deputati, prin urmare sedinta s-a desfasurat in cvorum.Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a cerut suplimentarea ordinii de zi cu vot final pe alte legi importante, care au fost dezbatute inainte de Codul Penal."Maine avem sedinta de vot final, pentru noi toate sunt importante, o parte azi, o parte maine, nu facem discriminari", a asigurat-o Florin Iordache.Si liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a subliniat acelasi lucru. "Maine nu este vacanta, vom avea dezbateri si plen si vot final. Inteleg incercarea de tergiversare a doamnei Raluca Turcan, maine venim la munca si vom avea vot final", a spus el.La randul sau, deputatul USR Stelian Ion a subliniat inca o data ca se incalca prevederile regulamentului conform carora in cazul unei proceduri de urgenta era nevoie ca deputatii sa aiba la dispozitie doua zile pentru a citi raportul comisiei. El a anuntat ca USR va depune contestatii la Curtea Constitionala pentru incalcarea regulamentului in mod repetat.Dupa ce s-au votat mai multe alte legi aflate la vot final, un deputat al Opozitiei a cerut evacuarea din sala a lui Marian Neacsu, secretarul general al PSD, care nu este deputat, dar participa la sedinta, ca si la alte voturi importante.Neacsu a ramas in sala, iar liderul deputatilor PSD i-a luat apararea, spunand ca are "tot dreptul" sa fie prezent.Pentru ca proiectul sa fie adoptat de Camera Deputatilor, decizionala, era nevoie de 165 de voturi, adi ...citeste mai departe despre " Codul Penal a trecut la limita de Camera Deputatilor. Doua voturi au facut diferenta. Rezultatul a fost primit cu aplauze " pe Ziare.com