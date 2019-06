Primarul localitatii, Emil Boc , a anuntat ca ridicarea deseurilor se va face cu masini speciale pentru fiecare fractie.Este interzisa amestecarea deseurilor, precum si abandonarea si depozitarea acestora in afara spatiilor special amenajate, conform Legii nr. 211/2011. Sunt prevazute sanctiuni cuprinse intre 1.000 de lei si 2.000 de lei pentru persoanele fizice si intre 20.000 de lei si 40.000 de lei pentru persoanele juridice.Cei care locuiesc la bloc vor folosi punctele de colectare din zonele de blocuri, in containere/pubele/puncte menajere ingropate, personalizate pentru fiecare fractie: plastic/metal - galben; hartie/carton - albastru; sticla - verde; deseuri reziduale - negru;In acelasi timp, clujenii care locuiesc la casa vor colecta deseurile in sacii de plastic colorati specific, furnizati in mod gratuit de operatorul de salubritate, iar deseurile reziduale se vor colecta in pubela furnizata de operator.Deseurile voluminoase precum mobilierul, covoarele, saltelele etc. vor fi ridicate gratuit, in cadrul campaniilor de colectare, in baza unui program stabilit, sau contra-cost, in afara programelor stabilite.Imbracamintea si incaltamintea uzata pot fi depuse in containerele Asociatiei Caritas Cluj."De ce este importanta colectarea selectiva?Se reduce poluarea cauzata de producerea si depozitarea deseurilor.Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabileSe reduce consumul de energie", se mai precizeaza in postarea de pe pagina de Facebook a edilului.Vezi mai multe detalii despre colectarea selectiva a deseurilor la Cluj:Programul de ridicare al deseurilor poate fi consultat si aici. ...citeste mai departe despre " Colectarea selectiva a deseurilor este obligatorie de luni la Cluj. Sanctiuni de pana la 40.000 de lei " pe Ziare.com