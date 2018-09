"Din punctul meu de vedere, proiectul este in pericol de moarte", a declarat oficialul."Unii din Europa vor sa o slabeasca sau sa o distruga - Polonia, Ungaria, Romania, Guvernul Italiei", a continuat Oettinger, un apropiat al cancelarului Angela Merkel Oficialul european a mai declarat, la un eveniment organizat marti de o asociatie germana, ca, de asemenea, UE mai este in pericol din cauza autocratilor care provoaca razboaie comerciale si comit agresiuni, mentionand presedintele rus Vladimir Putin , presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si "chinezul viclean".Oettinger a mai afirmat ca guvernul din propria sa tara, Germania, nu afiseaza suficient entuziasm pentru UE, in mod special in ceea ce priveste bugetul.Comisarul european pentru buget nu este singurul care a criticat dur regimul de la Bucuresti.Citeste si: Oficial din Parlamentul Germaniei, despre derapajele lui Valcov si Liviu Pop: Afecteaza relatiile germano-romane. Presedintia Consiliului UE pare ca a esuat inainte sa inceapa. ...citeste mai departe despre " Comisarul european pentru buget: Unele tari, printre care Romania, vor sa slabeasca, sa distruga proiectul UE " pe Ziare.com