Comisarul european pentru Migratie cere incetarea controlului la frontierele din spatiul Schengen

Daca Schengen va inceta sa existe, Europa va muri, a sustinut Avramopoulos intr-o discurs pronuntat in cadrul unei conferinte desfasurate luni la think tank-ul Atlantic Council din Washington, transmite, marti, DPA.Avramopoulos a afirmat ca nu este dornic sa aprobe noi controale la frontierele din spatiul Schengen care, in opinia sa, trebuie sa revina la functionarea normala.DPA aminteste ca in mod normal nu trebuie efectuate controale la frontierele europene ale zonei Schengen, ce include 22 de state membre ale UE si patru tari vecine.Austria a reintrodus controalele la frontierele cu Ungaria si Slovenia in urma cu trei ani si jumatate. Germania a revenit la controlat granitelor sale cu Austria de la sfarsitul anului 2015. Danemarca, Norvegia si Franta au reintrodus, de asemenea, controalele de frontiera cu unele tari din spatiul Schengen.Controalele au fost introduse atunci cand zeci de mii de migranti si refugiatii au sosit in Europa de Vest pe ruta balcanica.Comisarul european a subliniat ca politica interna a jucat in mod clar un rol important in decizia acestor state de a relua verificarile la frontiera.