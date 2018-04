Institutia isi va schimba denumirea din Comisia Nationala de Prognoza in Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, urmand sa functioneze in continuare in subordinea Secretariatului General al Guvernului si in coordonarea premierului, informeaza Executivul.Potrivit actului normativ, Comisia va avea atributii noi, atat in ceea ce priveste componenta de strategie, cat si de incurajare a investitiilor.Astfel, CNSP va elabora programe de dezvoltare economica si social pe termen scurt, mediu si lung si va face prognoze si studii privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional. De asemenea, va monitoriza si administra schemele de ajutor de stat incepand cu anul 2018 si proiectele de investitii publice dezvoltate in parteneriat public-privat.Comisia va fundamenta si atribui proiecte strategice de investitii realizate in parteneriat public-privat, mai precizeaza Executivul.In cadrul Comisiei, va functiona in continuare Consiliul de Programare Economica, care va avea atributii extinse si va fi coordonator al activitatii unitatilor de politici publice, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, precum si al activitatii de perfectionare legislativa. Intre noile atributii este si cea privind participarea la coordonarea activitatilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro.Pe langa aceasta OUG va fi promovata o Hotarare de Guvern prin care se va stabili organizarea interna si numarul maxim de posturi. ...citeste mai departe despre " Comisia de Prognoza isi schimba numele si activitatea. Se va ocupa de ajutorul de stat si parteneriatele public-private " pe Ziare.com