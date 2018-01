Comisia Europeana, despre legile Justitiei: Suntem foarte bine informati in legatura cu procesul, mizele si riscurile potentiale

"Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind acest proces, mizele aflate in joc precum si potentialele riscuri. Suntem frecvent in contact cu Guvernul si Parlamentul Romaniei, precum si cu sistemul judiciar si societatea civila, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare", se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, citat de Mediafax.Reactia vine dupa ce luni seara, intr-o emisiune la Antena3, Liviu Dragnea a sustinut ca la Bruxelles au fost transmise minciuni "picatura cu picatura si de aici, din tara, si de la Bruxelles si de catre europarlamentari, dar si de catre functionari de acolo".Citeste mai multe despre:Dragnea acuza delegatia Comisiei Europene din Romania ca a transmis informatii false despre Dancila la BruxellesCristian Preda: In institutiile europene, Dragnea e considerat ridicol si numirea lui Dancila, stranieComisarul european Corina Cretu (PSD): Eu nu sunt absolut deloc intrebata de problemele justitiei din RomaniaEste a doua reactie venita dinspre Bruxelles dupa ce Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au acuzat Comisia Europeana ca adopta pozitii publice in baza unor informatii trunchiate si dezinformari pe tema modificarii legilor Justitiei in Romania.Citeste si:Comisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale. Scrisoarea lui Juncker si TimmermansDragnea si Tariceanu, dupa avertismentul CE: Suntem ingrijorati de modul incorect in care a fost informataComisia Europeana, replica pentru Dragnea si Tariceanu: Suntem foarte bine informatiTariceanu spune ca Bruxelles-ul s-a pripit, dupa ce Comisia i-a transmis ca e foarte bine informata si intelege miza modificarii Legilor JustitieiDragnea insista ca Bruxelles-ul e dezinformat: Vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial din RomaniaC.B. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana, despre legile Justitiei: Suntem foarte bine informati in legatura cu procesul, mizele si riscurile potentiale " pe Ziare.com