"Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe luni. Suntem foarte bine informati despre acest proces, despre mizele care sunt in joc si despre potentiale riscuri. Suntem in contact cu Guvernul, Parlamentul, sistemul judiciar si societatea civila din Romania, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare", se arata intrun raspuns remis de reprezentantii Comiei Europene catre Digi24.Comisia Europeana a lansat, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, in care este din nou exprimata ingrijorare fata de modificarile aduse legislatiei judiciare - Legile Justitiei si Codurile Penale.Ca raspuns, presedintii celor 2 Camere din Parlament si ale partidelor de guvernamant, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au sustinut ca oficialii europeni sunt dezinformati.Amintim ca pe 24 ianuarie pe agenda oficiala a Comisiei Europene s-a aflat o discutie despre situatia din Romania.Problemele generate de modificarile aduse Legilor Justitiei au atras atentia si Parlamentului European, care a decis ca in plenul de pe 7 februarie sa analizeze consecintele asupra sistemului judiciar din Romania.A.S. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana, replica pentru Dragnea si Tariceanu: Suntem foarte bine informati " pe Ziare.com