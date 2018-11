Comisia Iordache a adoptat OUG 92 prin care se modifica Legile Justitiei: Reputatia, motiv de eliberare din functie a judecatorilor si procurorilor

Comisia parlamentara pentruLegile Justitiei a adoptat, miercuri, OUG 92/2018, introducand un amendament care se refera la articolul 65 din legea de modificare a Statutului magistratilor.Astfel, judecatorii si procurorii vor putea fi eliberati din functie "in urmatoarele cazuri: (...) i) neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si e) ori a conditiei privind buna reputatie, daca in acest ultim caz se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie".Amendamentul a fost sustinut de PSD, ALDE si UNJR.De asemenea, un alt amendament adoptat se refera la promovarea procurorilor la Parchetul Inaltei Curti."Pentru a fi promovati in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, cel putin 10 ani vechime in functia de procuror sau judecator, cel putin gradul profesional corespunzator parchetului de pe langa curtea de apel si sa fi fost declarati admisi in urma unui concurs organizat de catre comisia constituita in acest scop", prevede textul aprobat de comisia parlamentara.La propunerea Forumului Judecatorilor a fost introdus in OUG 92 un amendament care prevede ca "Trecerea in rezerva sau in retragere a judecatorilor si procurorilor militari, inclusiv ca urmare a pensionarii, se face in conditiile legii, dupa eliberarea din functie de catre Presedintele Romaniei".Comisia parlamentara a mai decis sa abroge un articol din Legile Justitiei." (2) Constituie vechime, in sensul prezentei legi, perioada in care o persoana a exercitat functia de notar de stat, aceasta vechime aplicandu-se persoanelor prevazute la art. 82 alin. (1) - (5), precum si fostilor notari de stat, chiar daca la data pensionarii au alta ocupatie", este articolul eliminat, la propunerea PSD, ALDE si UNJR.Tot astazi a fost adoptata de Comisia Iordache si ordonanta 90/2018, referitoare la operationalizarea sectiei de anchetare a magistratilor. Cele doua ordonante vor intra la vot in plenul Camerei Deputatilor si apoi al Senatului.Citeste si:Dictatura majoritatii in Comisia Iordache: Ordonanta privind sectia de investigare a ma ...citeste mai departe despre " Comisia Iordache a adoptat OUG 92 prin care se modifica Legile Justitiei: Reputatia, motiv de eliberare din functie a judecatorilor si procurorilor " pe Ziare.com