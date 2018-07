Potrivit modificarii propuse de CSM la art. 290 privind darea de mita, modificare preluata de PSD - ALDE, "mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii acesteia".Forma initiala a textului prevedea ca "mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta".Si art. 291 privind traficul de influenta a fost usor modificat: "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase materiale (spre deosebire de forma initiala in care foloasele nu erau determinate - n.red.), direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani".Citeste si Comisia Iordache: Functionarul public care se refera la suspecti ca si cum ar fi condamnati risca 3 ani de inchisoareVezi LIVE cum se desfasoara sedinta de azi a Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, care decide modificarea Codului Penal ...citeste mai departe despre " Comisia Iordache: Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta, nu mai tarziu de un an de cand a fost facuta " pe Ziare.com