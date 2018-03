Comisia Iordache reia de luni modificarea legilor justitiei

Conform ordinii de zi a Comisiei speciale, alesii vor avea "dezbateri privind transpunerea Deciziilor Curtii Constitutionale nr. 33/2018, 45/2018 si 62/2018 raportat la modificarile Legii 304/2004, 303/2004 si 317/2004".Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul unei intalnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea si cu presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, ca este important ca legile justitiei sa fie adoptate fara graba si in acord cu Deciziile CCR."Am discutat despre mai multe legi aflate in procedura parlamentara si despre legile justitiei si cu presedintele Comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost sa avem un calendar in care sa nu ne grabim. Am avut ieri o prima dezbatere in comisie, am luat fiecare text in parte, nu a durat mult pentru ca suntem toti foarte stransi de Decizia Curtii. O sa avem urmatoare sedinta luni (...). Despre calendar a fost vorba, sa facem dezbaterea cat este nevoie si sa respectam riguros decizia Curtii. Foarte multe articole de modificat nu sunt, sunt aproape 20 si o marja destul de mica de manevra pentru membrii comisiei. Asa spune Decizia Curtii", a declarat fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc.Robert Cazanciuc a afirmat ca eliminarea Presedintelui Romaniei din procesul de numire a magistratilor de rang inalt are ca scop intarirea independentei CSM.Comisia speciala pentru legile justitiei a fost convocata pentru prima data in acest an, saptamana trecuta, parlamentarii purtand dezbateri timp de trei ore fara insa a da un vot.PNL a sustinut, miercuri, la finalul primei sedinte ca activitatea comisiei a fost reluata "intr-un mod nesanatos". Deputatul PNL Ioan Cupsa a afirmat ca PSD si ALDE isi propun sa modifice nu doar amendamentele declarate neconstitutionale de CCR, ci si alte texte normative.La randul sau, deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, miercuri, ca PNL nu vrea "nici sa aprobe, nici sa respinga" legile justitiei declarate neconstitutionale de CCR, afirmand ca eliminarea presedintelui Romaniei din procesul de numire a conducerii ICCJ respecta Decizia CCR." (PNL - n.red.) vrea sa nu se ajunga la finalitatea unui proces legislativ. Nici sa aprobe, nici sa nu se respinga. (...) Nu a stiut sa invoce niciun articol care este incalcat, doar ...citeste mai departe despre " Comisia Iordache reia de luni modificarea legilor justitiei " pe Ziare.com