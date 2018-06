Joi seara, liderii organizatiilor judetene ale partidului au primit mesaj de convocare la reuniunea CExN.Comitetul Executiv al PSD ar urma sa se reuneasca dupa-amiaza, de la ora 16.00.Numarul doi ca functie in partid este Viorica Dancila, presedintele executiv al PSD.Pana la aceasta ora, Liviu Dragnea nu a avut nicio reactie dupa anuntarea sentintei si nu se stie daca are vreo intentie de a se retrage din fruntea partidului sau daca doreste ca CExN sa reconfirme sprijinul fata de el.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual.Decizia instantei supreme nu este definitiva.Iata cum a reactionat PSD dupa condamnarea lui DragneaVezi si reactiile Opozitiei dupa ce Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executareCiteste si:USR cere demisia lui Liviu Dragnea. Justitia a ramas independenta in ciuda presiunilor teribile exercitate de liderul PSDTariceanu ia act de condamnarea lui Dragnea, dar nu se grabeste sa acuze vreo nedreptatePrimar PSD: Solicit public demisia de onoare a lui Liviu DragneaDacian Ciolos: Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica ...citeste mai departe despre " Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, pentru a discuta soarta lui Liviu Dragnea " pe Ziare.com