"Pot sa confirm ca am avut o decizie care este una istorica. USR devine parte a ALDE european. Saptamana viitoare, in Elvetia, la Consiliul ALDE Europa, vom depune candidatura USR, astfel incat, probabil, la Congresul din toamna, de la Atena, sa participam deja cu delegati si sa facem parte din structura acestui partid european. Ne afiliem la ADE Europa, care va ajuta deschiderea si cresterea capacitatii interne de a propune solutii si de a putea sa guvernam credibil in 2020 in cadrul acestei aliante", a declarat liderul USR Dan Barna.El a precizat ca a fost actualizat stadiul negocierilor cu PLUS si ca in a doua parte a a sedintei discutiile continua cu amendamentele la statut si cu cateva reglementari interne.USR precizeaza ca "aderarea constituie un pas firesc in contextul in care USR a participat la fondarea noului grup politic din Parlamentul European Renew Europe"."USR va putea participa la elaborarea politicilor familiei politice, va avea sustinere pentru promovare si va beneficia de schimburi de bune practici in diferite domenii.Totodata, calitatea de membri intr-un partid european precum ALDE Europe va permite o aliniere a partidelor componente pe subiecte externe sau europene de interes, un exemplu in acest sens fiind un eventual sprijin pe subiecte privind Republica Moldova", arata sursa citata.Vezi aici declaratiile lui Dan Barna:...citeste mai departe despre " Comitetul Politic al USR a votat aderarea la ALDE european " pe Ziare.com