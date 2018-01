Componenta guvernului Dancila, dupa votul in PSD si ALDE: 4 vicepremieri, 3 ministri cu probleme penale

Cabinetul va avea 27 de ministri, iar 3 dintre ei au probleme penale. Este vorba despre Rovana Plumb, propusa la Ministerul Fondurilor Europene, pentru care DNA a cerut fara succes inceperea urmaririi penale in dosarul Belina deoarece Camera Deputatilor s-a opus prin vot. Ulterior Plumb a demisonat din guvernul Tudose. In noiembrie, Inalta Curte a dispus redeschiderea unui dosar in care ea e acuzata de abuz in serviciu.Citeste si:Deputatii au scapat-o pe Rovana Plumb. Ambasada SUA: Sa nu se faca abuz de imunitateInalta Curte dispune redeschiderea unui dosar clasat, in care Rovana Plumb e acuzata de abuz in serviciuAl doilea ministru cu probleme penale este Radu Oprea, propus la ministerul Mediului de Afaceri. Senatorul PSD a fost trimis in judecata in ianuarie 2016 de procurori de la Parchetul General, fiind acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.Al treilea ministru cu probleme este Viorel Ilie, pentru care procurorii au cerut aviz de la Senat pentru urmarirea penala sub acuzatia de instigare la infractiunea de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, insa Senatul a respins cererea prin vot, in luna octombrie a anului trecut. Viorel Ilie ramane ministru pentru relatia cu Parlamentul.Citeste si: DNA a trimis in judecata functionari din Guvern in dosarul ministrului Ilie. Unul si-a recunoscut vina.Iata componenta Cabinetului Dancila asa cum a fost anuntata vineri de premierul desemnat:1. Vicepremier - Viorel Stefan - PSD - (fost ministru de Finante in Guvernul Grindeanu)2. Vicepremier si ministru al Mediului - Gratiela Leocadia Gavrilescu - ALDE - (ramane)3. Vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei - Ana Birchall - PSD - (fost ministru delegat al Afacerilor Europene in Guvernul Grindeanu)4. Vicepremier si ministru al Dezvoltarii - Paul Stanescu - PSD - (ramane)5. Ministerul Justitiei - Tudorel Toader - sustinut de ALDE - (ramane)6. Ministerul Apararii - Mihai Fifor - PSD - (ramane)7. Ministerul Apelor si Padurilor - Ioan Denes - PSD8. Ministerul Agriculturii - Petre Daea - PSD - (ramane)9. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Lia Olguta Vasilescu - PSD - (ramane) ...citeste mai departe despre " Componenta guvernului Dancila, dupa votul in PSD si ALDE: 4 vicepremieri, 3 ministri cu probleme penale " pe Ziare.com