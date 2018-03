Concluzia lui Mihai Sora dupa Congresul PSD: Fanatismul vigurosilor soldati, abia iviti in partid, este mai de temut

"Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili", a scris acesta pe Facebook Mihai Sora continua si spune ca "centurionii uzati - cu pieptul plin de medalii si sabiile boante - sunt doar ridicoli".Mai mult, filosoful subliniaza un aspect important legat de tinerii din partid."Dar fanatismul vigurosilor soldati, abia iviti in partid, este mai de temut. Credulitatea lor va fi greu, foarte greu de combatut. Pentru ca, in pestera numita Sala Palatului, ei aud pentru intaia oara cuvintele Adevar, Bine, Frumos din gura batranilor vicleni, harsiti in lupte. Iar din pestera nu vor scapa decat cu pretul renegarii propriei si - vai! - autenticei lor credinte", adauga Mihai Sora.Congres PSD cu alegeri fara fondPSD si-a ales sambata noua conducere nationala, intr-un Congres extraordinar marcat de acuzatii de dictatura si cenzura, organizat ca Liviu Dragnea sa reimprospateze esalonul doi, inlaturandu-i pe cei care i s-au opus in ultimul timp si punandu-si in functii oamenii loiali.Astfel, numarul doi in partid este acum Viorica Dancila, iar printre vicepresedinti sunt Gabriela Firea si majoritatea ministrilor.Congresul s-a desfasurat intr-un mod ce i-a facut pe multi sa umple Internetul de glume cu PCR.Votul a inceput inainte sa se termine discursurile, contracandidatii "favoritilor" n-au fost lasati sa ia cuvantul, parte dintre reprezentantii televiziunilor de stiri a fost tinuta afara, in timp ce Sala Palatului a fost inconjurata de efective uriase de jandarmi, care au oprit oamenii sa se alature unui protest organizat in fata cladirii.Functia de presedinte nu a fost in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa ia astfel pulsul partidului si sa verifice nivelul increderii de care se bucura la "firul ierbii".Nici social-democratii n-au tinut mult sa pastreze aparentele si majoritatea delegatilor plecase deja in momentul in care au fost anuntate rezultatele votului. Astfel, Dragnea si noua sa echipa au urcat pe scena la final in fata unei sali aproape goale.Dragnea a stat in primul rand, langa iubita sa de 25 de ani, Irina Alexandra Tanase. Prezenta tinerei la Congres nu a fost explicata. Ea a fost insa unul dintre personajele centrale, a ajuns la Sala Palatului impreuna cu Vior ...citeste mai departe despre " Concluzia lui Mihai Sora dupa Congresul PSD: Fanatismul vigurosilor soldati, abia iviti in partid, este mai de temut " pe Ziare.com